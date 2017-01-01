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Şaphane Meslek Yüksekokulunda 'lojistik sektörünün geleceği ve sorunları' konulu seminer



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesi Meslek Yüksekokulunda 'lojistik sektörünün geleceği ve sorunları' konulu konferans verildi.

Ekol Lojistik Ulusal Dağıtım Bölge Sorumlusu Baki Özlük Salonu dolduran öğrencilere yaklaşık 2 saat 'lojistik sektörünün dünü, bugünü ve geleceği' hakkında bilgiler verdi.

Özlük, "Müşteri isteğini karşılayabilmek ve ortak pazarda kalıcı olabilmek için en büyük savaşın verildiği iki ana dal, 'Tedarik' ve ''Lojistik' tir. Yakın gelecekte tedarik ve Lojistik zincirlerinin rekabet edeceği dünyada, bu alanlarda iyi olan işletmeler ayakta kalmayı başarırlarken, kötü olan işletmeler maliyetler karşısında daha fazla direnemeyecektir. Bundan sonraki dönemde maliyetleri azaltmak, verimliliği arttırmak, planlı, hızlı, esnek ve etkin bir tedarik zinciri yönetimi kurmak, üretim dağıtım sistemlerinin gelişimini sağlamak, yeni nesil uygulamalara,çalışmalara ve sonuç veren örneklerle şahit olacağız. Bunları sizlerin içinden yetişen değerler yapacaktır. Lojistik, nakliye, tedarik zinciri yönetimi, satın alma, gümrük, antrepoculuk, dağıtım, alanlarından birçok uzmanın önümüzdeki yıllarda en çok aranan elaman olacağı kesindir. Sizler her biriniz bu potansiyele sahipsiniz. Eminim ileride içinizden birçok arkadaşımız bu sektörde ilerleyecektir. Hedeflerinizi bu doğrultuda seçiniz. Sektörde tutunduğunuz taktirde maddi ve manevi açıdan sizleri iyi bir gelecek beklediğini unutmayın. Bugün dünya genelinde en popüler meslek tedarik ve lojistik sektöründe kendini geliştirip ilerlemeyi bilenlerindir" dedi.

Seminer sonunda Ekol Lojistik Ulusal Dağıtım Bölge Sorumlusu Baki Özlük'e Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil teşekkür etti ve plaket takdim etti. (YD-EFE)



10.05.2017 12:28:26 TSI

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