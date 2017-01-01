ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya SMMMO ve Vergi Dairesi Başkanlığından istişare toplantısı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:20
Konya SMMMO ve Vergi Dairesi Başkanlığından istişare toplantısı
Konya SMMMO ve Vergi Dairesi Başkanlığından istişare toplantısı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Konya Vergi Dairesi Başkanlığı arasında düzenlenen ve mükelleflerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik gerçekleştirilen istişare toplantısı yapıldı.
Konya SMMMO hizmet binasında yapılan toplantıya, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Grup müdürleri, Konya Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, oda kurulları ve ilçe temsilcileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte meslektaşların ve mükelleflerin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ile odamızın sorunların çözümüne yönelik çalışmaları başarılı bir şekilde ilerliyor. Meslektaşlarımızdan gelen sorunları Vergi Dairesi Başkanımız başta olmak üzere grup müdürlerimize ve daire müdürlerimize ileterek çözümü konusunda yardım alıyoruz. Bugünkü toplantımızın içeriği meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar, 6736 sayılı borçların yeniden yapılandırılması kanunu ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığımız içerisinde yeni açılan ihtisas vergi dairesi oluşturmaktadır" dedi.

"Borç yapılandırmasında son şans"
Yapılan yeni düzenleme gereğince, yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebileceklerini belirten Başkan Özselek, "6736 sayılı kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin mutlaka süresinde ödenmesidir. Borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin peşin veya ilk iki taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk iki taksitlerini içinde bulunduğumuz Mayıs ayı sonuna kadar ödemedikleri takdirde yapılandırma kanunundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın mükelleflerimiz tarafından kaçırılmaması gerekir" diye konuştu.

"Konya İhtisas Vergi Dairesi faaliyete geçti"
Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver'de istişare toplantıları ile birlikte sorunların karşılıklı konuşularak çözüme ulaştığını ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlara sorunsuz şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Ünver, "Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlara sorunsuz şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Başkanlığımız bünyesinde Katma Değer Vergisi iadelerinin etkinleştirilmesi ve hızlandırılması, iade süreçlerinin standartlaştırılması, katma değer vergisi iadesi konusunda uzmanlaşmış personel ile mükelleflere daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla, 1 Mayıs tarihinden itibaren Konya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğümüz faaliyete geçerek hizmet vermeye başlamıştır. Konya'da toplam 940 tane mükellefimiz ihtisas vergi dairesine geçmiştir. Bu mükelleflerimiz nisan ayı KDV beyannamelerini ihtisas vergi dairemize vereceklerdir. Mükelleflerimizin diğer beyannamelerini önceki süreçte olduğu bağlı olduğu vergi dairelerine vermeye devam edeceklerdir" şeklinde konuştu.
(İHA-İP-Y)

10.05.2017 12:28:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Konya'da havaya rastgele ateş açan kişi yakalandı
YEREL

KONYA'DA HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI
Konya'da silahlı kavga
YEREL

KONYA'DA SİLAHLI KAVGA
Beyşehir'de yeni Adalet Sarayı'nın yapımına başlandı
YEREL

BEYŞEHİR'DE YENİ ADALET SARAYI'NIN YAPIMINA BAŞLANDI
Konya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KONYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

ICAT'17 konferansı başladı
YEREL

ICAT'17 KONFERANSI BAŞLADI
1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi (2)
YEREL

1. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ (2)
1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi (1)
YEREL

1. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ (1)
SOLOTÜRK ekibinden Konya'da söyleşi
YEREL

SOLOTÜRK EKİBİNDEN KONYA'DA SÖYLEŞİ

Beyşehir'de Emlak ve ÇTV İçin Son Gün 31 Mayıs
YEREL

BEYŞEHİR'DE EMLAK VE ÇTV İÇİN SON GÜN 31 MAYIS
İlahiyatçı Yazar Bulut Akşehir'de Kur'an ile yaşamayı anlattı
YEREL

İLAHİYATÇI YAZAR BULUT AKŞEHİR'DE KUR'AN İLE YAŞAMAYI ANLATTI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya Büyükşehir'den yangın tatbikatı
YEREL

KONYA BÜYÜKŞEHİR'DEN YANGIN TATBİKATI
Başkan Özgüven, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Konyalı sanayiciler Hannover Messe Fuarı'nı ziyaret etti
YEREL

KONYALI SANAYİCİLER HANNOVER MESSE FUARI'NI ZİYARET ETTİ
Selçuk'un &quot;Sokakta Sanat Günleri
YEREL

SELÇUK'UN "SOKAKTA SANAT GÜNLERİ
Başkan Toru, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN TORU, MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL

KONYA'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI
Başkan Acar, mesleki tecrübesini öğrencilerle paylaştı
YEREL

BAŞKAN ACAR, MESLEKİ TECRÜBESİNİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTI
Konya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

KONYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş'tan Başkan Tutal'a ziyaret
YEREL

MEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ UÇMAZBAŞ'TAN BAŞKAN TUTAL'A ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!