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Konya SMMMO ve Vergi Dairesi Başkanlığından istişare toplantısı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Konya Vergi Dairesi Başkanlığı arasında düzenlenen ve mükelleflerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik gerçekleştirilen istişare toplantısı yapıldı.

Konya SMMMO hizmet binasında yapılan toplantıya, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Grup müdürleri, Konya Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, oda kurulları ve ilçe temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte meslektaşların ve mükelleflerin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ile odamızın sorunların çözümüne yönelik çalışmaları başarılı bir şekilde ilerliyor. Meslektaşlarımızdan gelen sorunları Vergi Dairesi Başkanımız başta olmak üzere grup müdürlerimize ve daire müdürlerimize ileterek çözümü konusunda yardım alıyoruz. Bugünkü toplantımızın içeriği meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar, 6736 sayılı borçların yeniden yapılandırılması kanunu ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığımız içerisinde yeni açılan ihtisas vergi dairesi oluşturmaktadır" dedi.



"Borç yapılandırmasında son şans"

Yapılan yeni düzenleme gereğince, yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebileceklerini belirten Başkan Özselek, "6736 sayılı kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin mutlaka süresinde ödenmesidir. Borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin peşin veya ilk iki taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk iki taksitlerini içinde bulunduğumuz Mayıs ayı sonuna kadar ödemedikleri takdirde yapılandırma kanunundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın mükelleflerimiz tarafından kaçırılmaması gerekir" diye konuştu.



"Konya İhtisas Vergi Dairesi faaliyete geçti"

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver'de istişare toplantıları ile birlikte sorunların karşılıklı konuşularak çözüme ulaştığını ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlara sorunsuz şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Ünver, "Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlara sorunsuz şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Başkanlığımız bünyesinde Katma Değer Vergisi iadelerinin etkinleştirilmesi ve hızlandırılması, iade süreçlerinin standartlaştırılması, katma değer vergisi iadesi konusunda uzmanlaşmış personel ile mükelleflere daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla, 1 Mayıs tarihinden itibaren Konya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğümüz faaliyete geçerek hizmet vermeye başlamıştır. Konya'da toplam 940 tane mükellefimiz ihtisas vergi dairesine geçmiştir. Bu mükelleflerimiz nisan ayı KDV beyannamelerini ihtisas vergi dairemize vereceklerdir. Mükelleflerimizin diğer beyannamelerini önceki süreçte olduğu bağlı olduğu vergi dairelerine vermeye devam edeceklerdir" şeklinde konuştu.

(İHA-İP-Y)



10.05.2017 12:28:57 TSI

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