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Engelliler Haftası kutlanıyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:20
Engelliler Haftası kutlanıyor
Engelliler Haftası kutlanıyor
- Eğitim Bir Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Serhat Gültekin:
- "Bizlere yasalar kanunlar yönetmelikler değil, bürokrasi engel oldu"

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Eğitim Bir Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Serhat Gültekin, Engelliler Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı.
Sendika binasında açıklama yapan Gültekin, komisyonlar kurulduğundan bu yana Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm engellilerin kamuda farkındalığını artırmayı, onların çalışma alanlarındaki engellerini ortadan kaldırmayı amaç edindiklerini belirtti. Geçen sürede kendilerine yasalar, kanunlar, yönetmeliklerin değil, bürokrasinin engel olduğunu gördüklerinin altını çizen Gültekin, "Bizler görme, işitme, bedensel engelliler olarak ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Ama iş yerimizde asansör yok, iş yerimizde sesli çevirici programlar yok, ihtiyaçlarımızı giderecek tuvaletlerimiz yok. 5378 Sayılı Yasa çıkarıldı, işte sorunlarınız çözüldü denildi. Üzerinden 6 yıl geçti, ancak hala değişen bir şey yok. Komisyonumuz var olma bir olma davasının takipçisi olacaktır. Kim engelli kardeşlerimizi küçük düşürücü ötekileştirme gafletine düşerse karşısında duracaktır. Eğitim Bir Sen Engelliler Komisyonu olarak üyelerimizin haklarını koruyan savunucusu olan başkanımız Muammer Karaman'a ve yönetimimize bizim bu dava sürecindeki destekleyen üyelerimize, halkımıza teşekkür ederiz" diye kaydetti.
ÜLKENİN ÖNNDEKİ ENGELLER KALKTI
Engellilerin ülkenin sosyal ve ekonomik gelişmesine engel olmadığını kaydeden Gültekin, "Bu ülke hepimizindir. Her karış toprağında herkesin ne kadar hakkı varsa engelli vatandaşlarımızın da o kadar hakkı vardır. 16 Nisan tarihinde yapılan referandum ile ülkemiz yeni sisteme geçmiş, önündeki engelleri kaldırmıştır. Ülkemizin önü açıktır. Gelecek güzel günler yakındır. Güçlü Türkiye yolunda milletimiz gereğini yapmıştır" diye belirtti.
(MY-MET-Y)

10.05.2017 12:29:20 TSI
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