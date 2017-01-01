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Mardin'deki 'Dikey Bahçe' ışıklandırıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:20
Mardin'deki 'Dikey Bahçe' ışıklandırıldı
Mardin'deki 'Dikey Bahçe' ışıklandırıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'e farklı bir hava katmak için hazırlanan "Dikey Bahçe Projesi", gece ışıklandırmalarıyla göz kamaştırıyor.
Mardin'de görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve yeşil alan oluşturmak amacıyla Yeni Yol Caddesi'nde bin 500 metrekarelik alanı kapsayacak "Dikey Bahçe Projesi" başlatıldı. 295 metre uzunluğunda olacak dikey bahçede, bölgenin iklimine uygun 100 bin bitki kullanılacak. Biten bölünmeler ise ışıklandırıldı. Mardin'de değişimi hissettirecek çalışmalara imza attıklarına değinen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, "İlimizin hak ettiği yerlere gelmesi adına tüm daire başkanlıklarımızla projeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini gözeten bir yapıda çalışmalarımıza ara vermeden ilerliyor. Belediyeler çalışma mevsimi olarak bilinen Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ekiplerimiz daha fazla mesai harcamaya başladı. Önem verdiğimiz çalışmalardan olan Dikey Bahçe Projesi'nde de bu bağlamda yeniliklerimiz devam ediyor. Şimdiden hemşerilerimizin beğenisini kazanan çalışmamızın akşam saatlerinde de dikkat çekmesi için ışıklandırma çalışmaları yaptık. Özellikle havanın kararmasından sonra görsel şölenin devam etmesini istedik" dedi.
(MSK-MP-Y)

10.05.2017 12:29:45 TSI
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