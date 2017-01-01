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Kağıtspor'dan Çanakkale şehitliğine ziyaret

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:21
Kağıtspor'dan Çanakkale şehitliğine ziyaret
Kağıtspor'dan Çanakkale şehitliğine ziyaret

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu yaklaşık 1000 sporcu, Çanakkale şehitliğini ziyaret ederek, tarihi zafer hakkında bilgiler aldılar.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcuları, spor faaliyetlerinin yanısıra milli değerlerine önem vermeyi de ihmal etmiyor. Bu kapsamda Çanakkale savaşının geçtiği Gelibolu Yarımadası'nı görme fırsatı bulamamış tüm branşlardaki yaklaşık 1000 sporcu için için ücretsiz gezi düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü tarafından organize edilen Çanakkale Şehitliği gezilerine sporcular, antrenörler ve veliler tarafından yoğun ilgi oldu.
Düzenlenen gezilere tüm branşlardaki sporcular katıldı. Bir aydır her hafta sonu yapılan gezilere yaklaşık bin sporcu katıldı. Kulüp sporcuları Çanakkale şehitliklerini, rehber eşliğinde gezerek, savaşın günümüze kadar ulaşan izlerini yerinde gözledi. Gezi hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Dr. Ali Yeşildal, "Tarihimizde önemli bir yeri olan Çanakkale'nin gençlerimiz tarafından yerinde görülmesi, öğrenilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını çok önemsiyoruz" dedi.
Ziyaret esnasında söz alan sporcular ise Çanakkale Deniz Savaşı'nın yaşandığı yerleri ve şehitliği gezip, manevi atmosferden çok etkilendiklerini söyledi. Sporcular, kendilerine bu imkanı sunan Kulüplerine teşekkür ettiler.
(GY-Y)

10.05.2017 12:29:58 TSI
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