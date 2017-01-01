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Kahramanmaraş'ta istihdam 10 yılda 3 kat arttı

- KMTSO Başkanı Zabun, Kahramanmaraş'ın 80'lerde 24 Ocak Kararları, 90'larda Gümrük Birliği ve 2000'li yıllarda 5084 Sayılı Teşvik Yasası ile 3 aşamalı bir sanayileşme atağı gerçekleştirdiğini belirtti

- Zabun, robot çağının yaşandığı, robot hukukunun konuşulmaya başlandığı günümüzde çalışma hayatının, devletlerin en hassas politika alanlarından birisi haline geldiğini vurguladı



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ev sahipliğinde İş Teftiş Faaliyetleri ve Uygulamaları Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KMTSO Başkanı Serdar Zabun, toplantıda, robot çağının yaşandığı, robot hukukunun konuşulmaya başlandığı bu dönemde; çalışma hayatının devletlerin en hassas politika alanlarından birisi haline geldiğini söyledi. Zabun, "17 milyar liralık ekonomisi ve 150 bin kişilik istihdam ordusuyla ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş'ta da bu konu 150 bin kişi ve onların ailelerini birebir ilgilendirmektedir. Çalışma hayatının günümüzde devletlerin en hassas politika alanlarından birisidir" dedi.

Çalışanların haklarının korunması, onların ve ailelerinin geleceğinin teminat altına alınmasının kendileri için çok büyük önem taşıdığını belirten Zabun, "Kahramanmaraş'ın bu konuda iyi bir karneye sahip olduğuna inanıyorum. Son 10 yılda istihdam düzeyini 3 kat artıran ve her bir istihdam için 700 bin liralık yatırım yapan başarılı bir kent konumundayız" diye konuştu.

80'lerde 24 Ocak Kararları, 90'larda Gümrük Birliği ve 2000'li yıllarda 5084 Sayılı Teşvik Yasası ile 3 aşamalı bir sanayileşme atağı gerçekleştiren Kahramanmaraş'ın bugün, kurumsal ve büyük şirket sayısı artırdığını vurgulayan Zabun, bunun da Türkiye'nin en başarılı 11. şehri olan Kahramanmaraş'ı hem çalışma hukuku hem de sosyal sorumluluk bakımından daha güçlü kıldığını ifade etti.

İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanı Veysel Gül de, istihdam seferberliğinin devam ettiğini ve Kahramanmaraş'ın bu süreçte 7 bin kişilik ilave istihdam oluşturduğunu belirtti.

Dünya genelinde denetleme oranının iş yerlerinin yüzde 2-4'ü arasında değiştiğini, Türkiye'de de bu şekilde olduğunu ifade eden Gül, "Dolayısıyla, iş kazalarının önlenmesi, işçi haklarının korunması sadece iş teftişi olacak bir iş değil. Bu, sizlerin ve bizim işbirliğimizle olacaktır. Buna hepimiz katkı sağlamadıkça, kadercilik anlayışıyla, 'bu tedbirlere gerek yok' bakış açısıyla bu işi yoluna koyamayız. Bu işi kültür haline getirirsek ileriye gidebiliriz" diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hüseyin Karagöz ise "Şuanda ilimizde milli seferberlik kapsamında cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz 7 bin ilave istihdam sözünü 7 Mayıs itibari ile geçtik. Bu yüzden tüm işverenlerimize teşekkür ediyoruz. İlimizde şu anda aktif olarak 155 bin üzerinde aktif sigortalı çalışanımız var. 95 bin üzerinde de emeklimiz var. İnsanlarımıza kayıt dışı çalışmaması, kayıt altına alınması bütün bu yapmış olduğumuz programların amacına yönelik bir hedeftir" dedi.

Toplantıda katılımcılara iş teftişi tanımı, politikası, sahadaki teftiş uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği ile işin yürütümü konularında sunumlar gerçekleştirildi.

(CGR-Y)



10.05.2017 12:31:05 TSI

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