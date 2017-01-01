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Yazın da merkez olacak

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:22
Yazın da merkez olacak
Yazın da merkez olacak

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ejder3200 markasıyla bilinirliliği her geçen gün artan kış turizm merkezi Palandöken yaz aylarında da eğlencenin merkezi olacak. Büyükşehir Belediyesi, ATV'den Go Kart'a, yamaç paraşütünden bungee jumpinge kadar tüm ekstrem sporlar için hazırlıklarını tamamladı.
Özelleştirme İdaresi'nden devraldıktan sonra Palandöken ve Konaklı'nın adeta çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi, turizmi yılın 12 ayına yayabilmek için önemli bir adım attı. Tartışmasız bir potansiyele sahip olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yanında ekstrem sporlar için de alt yapı çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ATV motorları ve Go Kart pistiyle her yaştan insanı Palandöken'e çekmeyi hedefliyor. Kış aylarında otopark olarak kullanılan alanı Go Kart pistine dönüştürmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, pisti ay sonu itibariyle faaliyete geçirmeyi planladıklarını söyledi. Ekstrem meraklıları için de ATV motorlarıyla turlar düzenleneceğini kaydeden Keskin, araçların alındığını ve belirlenen bir rota üzerinde Palandöken'in keşfe çıkılacağını dile getirdi.
Tüm projeler hazır
Yüksek irtifa kamp merkezine gelen sporcular için de koşu ve yürüyüş parkur düzenlemesi yaptıklarını ifade eden Keskin, "Tüm bunlarla birlikte dağ bisikleti için de bir rota belirliyoruz. Ayrıca yamaç paraşütü ve bungee jumping projelerimiz de hazır. Bunları hayata geçirmek için Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çünkü projelerimizin maliyeti yaklaşık 20 milyon lirayı buluyor. Bu anlamda alacağımız destekle hem yaz hem de kış döneminde insanları cezbedecek türden projelere imza atacağız" dedi.
Bungalov evler yapılıyor
Bu arada özellikle Palandöken'de yatak sayısını artırmak için üçer kişilik bungalov tipi evlerin inşası sürüyor. Kış sezonunda hafta sonları Palandöken'deki otellerin yüzde 90-95 doluluk oranlarına ulaştığını anımsatan Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, bir nebze de olsa bungalov evleriyle bu alana katkı sağlayacaklarını dile getirdi. Palandöken ve Konaklı'nın yeni otel yatırımlarına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Keskin şunları söyledi. "Büyükşehir Belediyesi olarak hemen her platformda Palandöken'e yeni otel yapılması için davetlerde bulunuyor, girişimcilerle birebir görüşerek her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Belediye olarak belki kısa zamanda bir otel yapamayız ama bungalov tipi evlerle yerli ve yabancı turistlere bir alternatif sunabiliriz. Eminim ki önümüzdeki sezon bu evler büyük ilgi görecek ve ilerleyen süreçte yenilerini de ekleyeceğiz."
(ERZ-AT-Y)

10.05.2017 12:31:20 TSI
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