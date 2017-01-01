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Van Büyükşehir Belediyesinden sıkı denetim

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:22
Van Büyükşehir Belediyesinden sıkı denetim
Van Büyükşehir Belediyesinden sıkı denetim

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, hazır beton, mermer, söve ve briket üreticilerini sıkı takibe alıyor.
Van'ın görüntü kirliliğinden arındırılması için Van Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi başkanlığında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, İmar Daire Başkanlığı, Deprem ve Risk Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığından yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde faaliyet gösteren hazır beton santrallerine ait mikserlerin neden olduğu çevre kirliliği ve trafik ihlalleri konuşuldu. İhlalleri gerçekleştiren işletmelere tebligat yapılarak uyarılmasının ardından tekrarı olması halinde ceza verilmesine karar verildi.
Toplantıda, ayrıca başta hazır beton santralleri olmak üzere mermer, söve ve briket üretimi yapan işletmelerin iş yeri açma ruhsatlarının ve çalışma izinlerinin gözden geçirilerek denetlenmesi gibi başlıklar ele alındı. Toplantıda beton mikserlerinin şehir içinde neden olduğu sıkıntılara değinen Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, işletmelere tedbirleri almaları için 15 gün süre tanıyacaklarını ve bu süre sonunda cezai yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Tanrıverdi, "Mikserler şehir içinde hız sınırlarına riayet etmeyerek her an bir kazaya davetiye çıkarıyorlar. Trafikte karışıklığa neden olan bu araçlar, büyük bir risk oluşturuyor. Hareket halinde iken araçlarından taşan beton ve hafriyat artığı yollarımızı ve çevreyi kirletiyor. Ayrıca çoğu araç şoförü betonu döktükten sonra kalan hafriyat artığını gelişi güzel bir şekilde çevreye döküyor" dedi.
Kent yaşayanlarının çevreye zarar veren bir araçla karşılaştıklarında belediye ekiplerine haber vermelerini isteyen Allahverdi, "Beton mikserleri şehir içinde belli bir hız sınırını aşmayacak. Beton mikserleri trafiğin yoğun olduğu saatlerde özellikle ana arterlerden uzak duracak. Beton dökmek için en uygun saatler seçilecek. Beton mikserleri araçlarında sızıntıya sebep olan noktaları izole ederek yol veya çevreye saçılan hafriyat artıklarına son verecek. İnşaata beton döküm işlemi gerçekleştiren mikser aracının kazanında kalan artıklar, şehrin herhangi bir noktasına gelişi güzel dökülmeyecek, dökenler cezalandırılacak. Ruhsatsız yapılara asla beton dökülmeyecek. Ruhsatsız inşaatlara beton veren firmalar cezalandırılacak" diye konuştu.
Mermer, söve ve briket üretimi yapan tesislerin de denetimden geçirileceğini belirten Allahverdi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk etapta hepsinin ruhsat ve çalışma belgeleri kontrol edilecek. Ruhsatsız olan tesisler mühürlenecek. Eksiği olan işletmeler uyarılarak gerekli şartları yerine getirmeleri istenecek. Bu sayede mantar gibi her gün yenileri türeyen kaçak işletmelerinde önüne geçilecek."
(MSA-Y)

10.05.2017 12:31:53 TSI
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