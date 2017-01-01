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Büyükşehir'den Alanya'ya 250 bin çiçek

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:22
Büyükşehir'den Alanya'ya 250 bin çiçek
Büyükşehir'den Alanya'ya 250 bin çiçek

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Alanya'da sorumluluk alanı içinde bulunan cadde, sokak, park, bahçe, refüjlere 250 bin çiçek dikiyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Park ve Bahçeler ekipleri, ilçeyi turizm sezonuna hazırlıyor. Ana caddelerde refüjlere dikilen değişik renkteki sarmaşık güller farklı bir güzellik katarken, ortaya çıkan görüntü şehrin havasını değiştirdi. Alanya'nın en güzel noktalarına değişik türden 250 bin çiçek ve fidan dikimine başlandı. Mayıs ayı boyunca peyzaj ve çiçek dikim çalışmaları devam edilecek.
Ekipler, Alanya merkezinde bulunan Mola Kavşağı'nda peyzaj çalışmaları yapıyor. Kavşağa çiçek ve fidan dikiminin yanı sıra yüz yaşında üç adet zeytin ağacı da dikildi. Mahmutlar, Oba, Tosmur, Türkler, Konaklı başta olmak üzere büyükşehirin sorumluluk alanı içinde bulunan park, bahçe, refüj ve kaldırımlardaki ağaçlar, budandı, sezonluk bakımları yapıldı.
Her şey Alanya için
Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, " Bir turizm kenti olan Alanya'nın yaz aylarında daha estetik ve güzel görünmesi için ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyor. Birçok yerde bakım ve dikim çalışması yapılırken, yapılan peyzaj düzenlemeleriyle Alanyamız çok daha güzel görünecek" dedi.
(İA-

10.05.2017 12:31:54 TSI
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