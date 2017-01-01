Baro Başkanı Han'dan taziye mesajı
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MALATYA (İHA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi önceden görev yaptığı Malatya'da da üzüntüyle karşılandı.
Başsavcı Alper ve şoförünün kazada hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir mesaj yayımlayan Malatya Barosu Başkanı Enver Han, "Malatya eski Cumhuriyet Başsavcım, güzel insan, yakın çalışma arkadaşım, dostum Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper elim bir trafik kazası sonrası hakkın rahmetine kavuşmuşlardır. Ailesine ve Camiamıza Başsağlığı ve sabır dilerim . Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi. 2015 yılına kadar Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Mustafa Alper'in ölümü derin üzüntüye neden oldu. Görev yaptığı süre boyunca herkesin takdirini kazanan Alper'in ani ölümü karşısında üzülen Malatyalılar, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.
(CÖ-SD-Y)
10.05.2017 12:32:24 TSI
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