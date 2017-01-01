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Tekstil öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşuyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü tarafından düzenlenen "Denim Kumaşta Terbiye İşlemleri" başlıklı programda Tekstil Mühendisi Mustafa Akkurt, öğrencilerle bir araya geldi.

Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü, Tekstil Teknolojisi ve Moda Tasarımı Programları öğretim elemanları Öğretim Görevlileri Çiğdem Dursun Çalışan, Gülden Abanoz ve Dr. Filiz Dursun'un üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve sektör temsilcilerini ilgili derslere davet ederek eğitime destek olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen konferansta, Tekstil Mühendisi Mustafa Akkurt, sektör tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Denim kumaşa uygulanan terbiye işlemlerinden kuru, yaş ve sprey işlemlerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan davetli konuşmacı, sektördeki yeni teknolojiler ve trendler hakkında önemli bilgiler aktardı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Mustafa Akkurt; tekstildeki tasarım, üretim, pazarlama ve satış ile ilgili değerlendirmelerde de bulunarak eğitimin önemini vurguladı.

Program, davetli konuşmacı Mustafa Akkurt'a teşekkür belgesi ve çiçek takdimiyle sona erdi.

(AY)



10.05.2017 12:33:32 TSI

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