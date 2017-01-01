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Başkan Demirkol TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kariyer günleri programı kapsamında TOBB Fen Lisesi öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaşıp hayata dair öğütler verdi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın öncülüğünde başlatılan kariyer günleri kapsamında TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okul Müdürü Remzi Koç'un da bulunduğu programda Başkan Demirkol, öğrencilere tecrübelerinden ve okul yıllarındaki hayatından bahsetti. Öğrencilere okumanın ve anlayarak çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ifade eden Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak gençlere yaptıkları çalışmalara da konuşmasında yer verdi.

Gençliğin şanlı tarihini bilmesinin ne kadar önemli olduğunun da altını çizen Başkan Demirkol, öğrencilere Çanakkale destanının anlatıldığı "1915 Çanakkale" kitabı dağıttı.

Program, karşılıklı soru ve cevapların ardından sona erdi.

(Şİ-SD-Y)



10.05.2017 12:34:08 TSI

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