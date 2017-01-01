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Başkan Karaosmanoğlu: "Körfez'de Aziz Sancar'lar yetişiyor"

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:26
Başkan Karaosmanoğlu: "Körfez'de Aziz Sancar'lar yetişiyor"
Başkan Karaosmanoğlu: "Körfez'de Aziz Sancar'lar yetişiyor"

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile birlikte Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Bilim Fuarı'na katıldı.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nin düzenlediği ve TÜBİTAK'ın desteğiyle yapılan Bilim Fuarı'na katıldı. Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Okul Müdürü Sakdık Akar, öğretmenler ve öğrencilerin de katıldığı Bilim Fuarı'nda Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat, Coğrafya, Tarih, Felsefe, Bilgisayar derslerinde öğrencilerin hazırlamış olduğu 20 adet proje sergilendi. 770 öğrencisi bulunan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki fuarda ayrıca Matematik alanında tematik sınıfı, resim ve müzik sınıfının da açılışı Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirildi.
Bilim Fuarı'nda öğrencilerin ürettikleri düzenekleri ve projeleri yakından inceleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Hayallerinizi büyük kurun, çalışın ve azmedin. Geçmişten günümüze bir değerli bilim insanı milletimiz arasından çıkmıştır. İnanıyorum ki Türk akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve Nobel ödüllü bilim insanı yeni Aziz Sancar'lar Körfez'den çıkacak ve yetişecek. Ülkemiz, siz gençlerin dinamizmine ve çalışkanlığına büyük ihtiyaç duyuyor. Hayallerinizi büyük kurun, çalışın, azmedin. Çünkü geleceğin dünyasını sizler şekillendireceksiniz. Sizlerin başarılı, sorgulayan üreten bireyler olmanız için uğraşıyoruz. Sizlere destek olmak ve rehberlik etmek bizlerin görevidir. Sizlerin ufkunu açacak, dünyanın insanca gelişimine katkı sağlayacak bireyler olmanızı arzu ediyoruz. Sizlerden, ırk, dil, din ayrımı yapmaksızın farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu tüm dünyaya haykırmanızı istiyorum. Bununla birlikte Büyükşehir olarak sizler için projelendirdiğimiz Kılavuz Gençlik Projemiz, üniversite hayallerinize katkı sağlayacağını inanıyorum" dedi.
Yeni açılan Matematik alanında tematik sınıfı ve müzik sınıfında öğrencilerle birlikte vakit geçiren Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Bilim Merkezi'nin de öğrencilerin hizmetinde olduğunu da hatırlattı.
(GY-Y)

10.05.2017 12:34:47 TSI
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