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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

- "Malatya kitap fuarı, Anadolu'da çığır açtı"



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kitap ve kültür fuarının örnek bir fuar haline geldiğini belirterek, "6 yıl önce başlattığımız kitap ve kültür fuarı, Anadolu'da bir çığır açtı. Birçok İl, bu fuarımız sonrası kitap fuarları düzenlemeye başladılar" dedi.

Bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen ve 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, birçok ile örnek olduğu gibi Malatya'nın komşu İllerinden de ziyaretçi akınına uğruyor. Her yıl 300 bini aşkın ziyaretçisi olan fuarın bu yıl kendi rekorunu kırması hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına 320 Yazar ve 370 yayınevi katıldı.

05-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan fuar süresince 600 imza günü etkinliği gerçekleşmiş olacak. Büyükşehir Belediyesince fuar öncesinde "Kumbaram Dolsun Benim de Bir Kitabım Olsun" projesi kapsamında Malatya'daki ilk ve ortaokullardaki 50 bin öğrenciye hediye edilen kumbaralara öğrenciler harçlıklarını biriktirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde fuara getirilen yaklaşık 60 bin öğrenci, sevdikleri yazarların kitaplarına kavuşurken bu projeyle hem öğrencilerde tasarruf bilincinin gelişmesi hem de kitap sevgisi arttırılıyor.

120 okulda yazar-öğrenci buluşması

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı çerçevesinde Malatya'ya gelen Yazarlar, ayrıca okullarda öğrencilerle buluşuyor. Yapılan organizasyonla fuar süresince 120 Yazar, 120 ortaöğrenim okuluna giderek söyleşi programlarına katılıyor. Yazarlar ayrıca Malatya'daki 70 Sivil Toplum Kuruluşunda söyleşi gerçekleştiriyor.

15 Temmuz şehitleri anma çadırı

Öte yandan Malatya Kitap ve Kültür Fuar alanı yanında kurulan 15 Temmuz Şehitleri Anma Çadırında Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından düzenlenen 15 Temmuz Süreci Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserler sergileniyor. Çadırda, resim, şiir-kahramanlık türküleri ve 15 Temmuz'la ilgili sinevizyon gösterimi etkinlikleri de yapılıyor.

15 Temmuz Kitabı da yayımlandı

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı çerçevesinde 44 Yazarın kaleminden "15 Temmuz Direniş ve Diriliş" adlı bir kitap da yayımlandı.

Başkan Çakır: "Fuarımız örnek oldu"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kitap ve kültür fuarının örnek bir fuar haline geldiğini belirterek, "6 yıl önce başlattığımız kitap ve kültür fuarı, Anadolu'da bir çığır açtı. Birçok İl, bu fuarımız sonrası kitap fuarları düzenlemeye başladılar. Ayrıca komşu illerden fuarımıza öğrenciler otobüslerle gelip ziyaret ediyorlar. Fuara katılan tüm yayınevlerimize, yazarlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fuarın bu yıl 15 Temmuz temasıyla düzenlenmesinin ayrıca bir önemi olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, "15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için fuarımızı 15 Temmuz şehitlerimiz anısına gerçekleştiriyoruz. Etkinlik çadırımızda başta Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezlerimiz (MABESEM) olmak üzere birçok okul ve birim tarafından 15 Temmuz'la ilgili çok sayıda program icra ediliyor" diye konuştu.

Başkan Çakır, 7'den 77'ye tüm vatandaşların yoğun ilgisini gören fuara tüm Malatyalıları ve çevre illerdeki vatandaşları bir kez daha davet ettiğini belirterek, "İnşallah 350 bin civarındaki rekorumuzu bu yıl daha da aşmış olacağız. İlgi gösteren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



10.05.2017 12:34:50 TSI

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