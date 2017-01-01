YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ak Parti Merkez ilçe danışma toplantısı yapıldı

Ak Parti Merkez ilçe danışma toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - AK Parti Düzce Merkez İlçe Mayıs ayı danışma toplantısı parti il binasında gerçekleştirildi. Merkez ilçe danışma toplantısında 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum çalışmaları görüşüldü.

AK Parti Düzce Merkez ilçe Mayıs ayı danışma toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu'nun açılış konuşmasının ardından Tanıtım ve Medya Başkanı Levent Sivrikaya 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumda Merkez ilçe olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ardından Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, hem referandumda yapılan çalışmalar hem de belediye olarak yapılan çalışmaları aktardı.

AK Parti Merkez İlçe Danışma toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

(AY)



10.05.2017 12:36:00 TSI

NNNN

