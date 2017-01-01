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Ak Parti Merkez ilçe danışma toplantısı yapıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:27
Ak Parti Merkez ilçe danışma toplantısı yapıldı
Ak Parti Merkez ilçe danışma toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - AK Parti Düzce Merkez İlçe Mayıs ayı danışma toplantısı parti il binasında gerçekleştirildi. Merkez ilçe danışma toplantısında 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum çalışmaları görüşüldü.
AK Parti Düzce Merkez ilçe Mayıs ayı danışma toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu'nun açılış konuşmasının ardından Tanıtım ve Medya Başkanı Levent Sivrikaya 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumda Merkez ilçe olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ardından Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, hem referandumda yapılan çalışmalar hem de belediye olarak yapılan çalışmaları aktardı.
AK Parti Merkez İlçe Danışma toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
(AY)

10.05.2017 12:36:00 TSI
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