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Mardin'de araç yoğunluğu istatistiklere yansıdı



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - TRC-3 Bölgesi'nde trafiğe kayıtlı araç sayısında mart ayı sonu itibarıyla Mardin ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin'in yer aldığı TRC-3 Bölgesi'nin mart ayı "Motorlu Kara Taşıtları" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 73 bin 859 araç ile Mardin ilk sırada yer alırken, Batman 43 bin 482 araç ile ikinci, Şırnak 30 bin 740 araç ile üçüncü ve Siirt 19 bin 999 araç ile son sırada yer aldı.

(MSK-MP-Y)



10.05.2017 12:36:19 TSI

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