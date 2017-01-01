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Ticari taşıtlarda denetimler başladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:28
Ticari taşıtlarda denetimler başladı
Ticari taşıtlarda denetimler başladı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından şoförlük mesleğine standart getirmek üzere uygulamaya konulan "Ticari Taşıt Sürücülerinin Davranış Modellerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında denetimlere başlandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, Ticari Taşıt Sürücüsü Tanıtım Kartı olmayan şoförler uyarıldı ve kısa sürede kurslara kayıt yaptırmaları istendi.
Mart 2016'da başlatılan Ticari Taşıt Sürücülerinin Davranış Modellerinin Geliştirilmesi eğitimine bugüne kadar 5 bin şoför esnafının katıldığını vurgulayan TESOB Başkanı Metin Kara, "Bu projeyle birlikte şoförlük mesleğine bir standart getirilmesi, sürücülerimizin mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, sürücülerimizin daha kaliteli, yolcu memnuniyeti odaklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermesi, kayıt dışı istihdamın engellenerek, şoför esnafımızla ilgili olarak güncel bir veri tabanı oluşturulmasını amaçladık. Eğitim sonucunda Ticari Taşıt Sürücü Kartı alacak olan şoförlerimiz, her yıl bu kartı yeniden onaylattıracak. 5 yılda bir de eğitim programı tekrarlanacak" dedi.
Başkan Kara, projenin en önemli ayağı olarak gördükleri denetimlerin de 9 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla başladığını hatırlatarak "TESOB, Emniyet ve Jandarma ekipleri, Ticari Taşıt Sürücüsü Tanıtma Kartı denetimlerini yapacak. Bu kartı taşımayanlar dolmuş, servis aracı ve taksi gibi ticari taşıtları kullanamayacak. Kullananlar ve o aracın sahibi hakkında yasal işlem başlatılacak. Servis şoförleri belediyeden güzergâh belgesini bu kart olmadan alamayacak. Bu nedenle tüm şoför esnafımıza ileride zorluk yaşamamaları için bir an önce eğitim programına katılmaları ve tanıtma kartlarını almaları konusunu bir kez daha hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.
(BK-ÖS-Y)

10.05.2017 12:36:52 TSI
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