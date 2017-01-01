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Erdem, Atatürk'e yapılan hakaretleri kınadı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:29
Erdem, Atatürk'e yapılan hakaretleri kınadı
Erdem, Atatürk'e yapılan hakaretleri kınadı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Mustafa Kemal Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a yapılan hakaretleri kınadı.

Erdem, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında Mustafa Kemal Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a yapılan hakaretleri yayınladığı mesaj ile kınadı. Erdem kınama mesajında, "Kurtuluş Savaşının lideri, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Atatürk milletimizin gönlünde nadide yeri olan ortak bir değerimizdir. Milletin değerlerine karşı hakaret edenler yargı önünde hesap vereceklerdir. Bu yapılan hakaretler bizim inanç değerlerimize de uymaz. Ülkemizin kurucusunu aşağılamak, hakaret etmek ülkemizin birliğine, beraberliğine ve imajına zarar verir. Ülkemize zarar vermeye kalkanlar yargı önünde hesap verecekler. Böyle çirkin hakaretlerin bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir" dedi.
(OD-MB-Y)

10.05.2017 12:37:52 TSI
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