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Selçuk ve Tosun'a son görev



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Barosu eski Başkanı Avukat Nizamettin Selçuk ile Avukat Ahmet Tosun'a son görevi meslektaşları yerine getirdi.

Bir süredir Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nizamettin Selçuk (82) ile Ahmet Tosun, hayata gözlerini yumdu. Uzun süre aynı baroda mesai yapan Selçuk ve Tosun'un ölüm haberleri baroda büyük üzüntü ile karşılandı. Aynı gün hayata gözlerini yuman Selçuk ve Tosun'un cenazeleri Narmanlı Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Baro Başkanı Talat Göğebakan, Erzurum'un eski milletvekillerinden Lütfü Esengün, avukatlar, dernek ve oda temsilcileri, mesai arkadaşları, akademisyenler, aile fertleri ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum'un art arda gelen ölüm haberleri ile sarsıldığını ve bunun üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyen Baro Başkanı Talat Göğebakan şunları söyledi: "Erzurum önce 5 dönem Erzurum Baro başkanlığı görevini başarı ile sürdüren Nizamettin Selçuk ve yine Baromuz Avukatlarından Ahmet Tosun'u ardından İstanbul Erzurumlular Vakfı Başkanı eski Başkanlarından Mehmet Hulusi Seven ve son olarak sanatçımız İbrahim Erkal'ı kaybetmiştir. Allah'tan rahmet dileriz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Geride kalanlarına da sabır ihsan eylesin."

(ERZ-AT-Y)



10.05.2017 12:38:22 TSI

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