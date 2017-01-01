Uygulamalı şifalı ürünler
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından 9-14 Mayıs tarihleri arasında programlanan 3. Düzce Otları Tyche Bereket Festivali ikinci gününde Düzce Üniversitesi'ndeki 'Uygulamalı Şifalı Ürünler' atölye çalışması ile devam etti.
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi önderliğinde yapılan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali'nin ikinci gününde Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde şifalı otların tanıtımı ve geleneksel kullanımı atölye çalışması yapıldı. Uygulamalı şifalı ürünler programında merhem yapımı da pratik olarak gösterildi. Bu programla birlikte üniversitedeki çalıştay bölümü tamamlandı. Festival daha sonra 12-13 ve 14 Mayıs tarihlerinde Anıtpark meydanında sürdürülecek.
(TT-AY)
10.05.2017 12:38:32 TSI
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