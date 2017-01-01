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Büyükşehir'den Dünya Çölyaklılar Günü etkinliği



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günü dolayısıyla bir grup Çölyaklıya yönelik program düzenlendi.

İlk olarak Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesinde çocuk Çölyaklılar etkinliklere katıldı. Müzedeki atölyelerde oyuncak yapımı ve resim boyama çalışmaları yapan çocuklar daha sonra öğle yemeğine alındı. Özel bir lokantada düzenlenen yemek programına Çölyaklı çocuklar ile aileleri ve yetkililer katıldı. Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Malatya'da bini aşkın kişinin Çölyak hastası olduğuna dikkat çekerek temel problemin beslenme olduğuna işaret etti. Çölyak hastalığının, glüten içerdiği için buğday ve buğday ürünlerinden uzak durulması gereken bir hastalık olduğunu anımsatan Gençay, "Toplum olarak mutlaka bu hastalarımıza sosyal projelerle ihtiyaç duydukları gıda maddelerini daha rahat temin edeceği mekanlar oluşturmamız gerekiyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairemiz bu anlamda bir çalışma başlattı. İnanıyorum ki, Çölyaklıların elini rahatlatacak bir çalışma olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çakır'a teşekkür

Malatya Çölyaklılar Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu, programdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve daire başkanları ile ilgililere teşekkür ettiğini belirtti. Çölyaklılar olarak sıkıntılarını aşmaya çalıştıklarını anlatan Karslıoğlu, "Bu hastalığı bir yaşam tarzı olarak kabul ettik. Düzenimizi ona göre değiştiriyoruz. Bu anlamda Malatya'da bir farkındalık tam olarak yok ama yavaş yavaş bir duyarlılık başladı. Buğday ülkesindeyiz, onun için buğday yememek zor bir durum özellikle çocuklar için" diye konuştu.

Büyükşehir'le kendi gıdalarını kendileri üretecekler

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ziya Kesriklioğlu da Çölyakın maliyeti yüksek bir hastalık olduğuna işaret ederek, "Çölyaklıların gıdalarını kendi imkanlarıyla elde edebilecekleri bir çalışma yürütüyoruz. Buna imkanı olmayanlara bu şekilde katkı verelim istiyoruz" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



10.05.2017 12:38:33 TSI

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