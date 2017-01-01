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Çocuklar skeç treni ile eğlenecek

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:30
Çocuklar skeç treni ile eğlenecek
Çocuklar skeç treni ile eğlenecek

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 2017 yılı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik "Skeç Treni" etkinliği düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonunda düzenlenecek etkinlik, 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 11 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da başlayacak ilk seansla start alacak olan etkinlik, aynı gün öğleden sonra saat 13.30'da ikinci seansla devam edecek. 12 Mayıs Cuma günü de aynı yer ve saatlerde oyun gösterimleri olacak. İlk 2 gün etkinlikleri, programlı olarak davet edilen okul öğrencilerine yönelik düzenlenecek. Yine Sanat Galerisi Salonunda 13 Mayıs Cumartesi günü ise saat 19.00'da tüm çocuklara açık olarak gösterim olacak.
Ücretsiz olarak düzenlenecek güldürü oyununa, aileleriyle birlikte tüm çocukların davetli olduğu kaydedildi.
(BT-SD-Y)

10.05.2017 12:39:21 TSI
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