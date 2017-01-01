Kulp'ta 'Bisiklet kullanmasını bilmeyen kalmasın' projesi
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Muhsin Taş
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, "Bisiklet kullanmasını bilmeyen kalmasın" adlı proje hayata geçirildi.
Proje hakkında bilgi veren Kulp Yatılı Bölge Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Saklı, "Okulumuzda faaliyete geçirdiğimiz projenin öncelikli hedefleri öğrencilerimize bisiklet kullanmasını öğretmek, açık alanda ve trafikte bisiklet kullanım tekniklerini kazandırmak. Ayrıca bisiklet kullanımını yaşam biçimi haline getirmek, yetenekli çocuklarımızı bisiklet sporuyla tanıştırmak" dedi.
Bisiklet kullanımının her yaşa hitap ettiğini belirten Saklı, bisiklet kullanımının sağlık açısından da büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.
(MT-MP-Y)
10.05.2017 12:39:25 TSI
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