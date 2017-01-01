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Elazığ'da engellilerden farkındalık yürüyüşü

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:32
Elazığ'da engellilerden farkındalık yürüyüşü
Elazığ'da engellilerden farkındalık yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Engelliler Haftası kapsamında engelli bireyler için farkındalık oluşturmak adına yürüyüş düzenlendi.
Elazığ Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Engelli bireyler için farkındalık oluşturmak adına yapılan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Ahmet Aytar Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüş esnasında engelli bireyler, 'Herkes bir engelli adayıdır, engelleri aşmak için el ele, bugün sağlıklısın peki yarın' yazılı dövizleri taşıdı. Yürüyüş sonrasında Ahmet Aytar Meydanı'nda engelli bireyler tarafından yapılan el ürünleri sergisi açıldı. Sergide engelli bireyler yöresel halk oyunları gösterisi sergiledi.
Engelliler konusunda farkındalık oluşturmak için Elazığ'da yürüyüş düzenlediklerini belirten Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, "10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası programında birçok kurumumuz farklı farklı etkinlikler düzenleyecek. Son 15 yılda ülkemizde özel insanlar için birçok şey yapıldı ancak bunun hala yeterli olmadığının farkındayız. Bundan sonraki süreçte biz devlet olarak özel insanlar için daha iyi standartlar oluşturmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
Toplumda engelli bireyler adına bir farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, "Engellilik bir anlık bir şeydir. Engelli olmanın garantisi yoktur. O yüzden gerek bu engelliler haftası münasebetiyle gerekse farkındalık oluşturmak adına etkinliğimizi düzenledik" diye konuştu.
Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgür, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, engelli bireyler ve aileleri katıldı.
(YÖ-AKK-Y)

10.05.2017 12:40:28 TSI
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