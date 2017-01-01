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Diyarbakır'da gerçeği aratmayan yangın tatbikatı



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'daki bir otelde, itfaiye ve 112 acil servis görevlilerinin de katıldığı yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Diyarbakır'da yaklaşık 3 yıl önce hizmete giren Hilton Garden Inn otelinde, personellere yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat öncesinde güvenlik uzmanı tarafından personellere yangın sırasında yapılması gerekenler anlatıldı. Toplantının ardından otelde, müşterilerin paniklememesi için yangın tatbikatı yapılacağı anonsunun yapılmasının ardından, senaryo gereği otelin mutfağında yangın çıkarıldı. Yangının ardından bir görevli alarm düğmesine basarak herkesin, bahçede bulunan acil toplantı bölgesine gitmesini sağladı. Aynı anda 112 acil servis ve itfaiye ekiplerine haber verilmesi ile birlikte otele gelen görevlileri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Otelde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı ile ilgili bilgi veren Hilton Garden Inn Genel Müdürü Selda Çiçek Veske, olası bir yangın anında personellerin nasıl davranması gerektiği yönünde uzmanlar tarafından eğitim verildiğini söyledi. Veske, "Verilen eğitimin ardından otelde başarılı bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. İtfaiye ve 112 acil servis ekiplerinin de katıldığı tatbikatta personelimiz gerçek bir yangın anında nasıl davranması gerektiğini uygulamalı olarak gördü. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

(YRT-MP-Y)



10.05.2017 12:41:17 TSI

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