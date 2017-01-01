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Kaçarlar'ın "Dünya Engelliler Günü" mesajı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:33
Kaçarlar'ın "Dünya Engelliler Günü" mesajı

KİLİS (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, Engelli vatandaşların farklılıklarını hissettirmeden yüksek hayat standardını temin etmek toplumun ortak çabasını gerektiren ve üzerinde hassasiyet ile durulması gereken sosyal bir olgu olduğunu söyledi.
Kaçarlar, yaptığı yazılı açıklamada, Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm ülkelerde kutlanan Engelliler Haftası toplumun azımsanmayacak bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirildiği, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturduğu önemli bir hafta olduğunu belirtti. Kaçarlar, "Doğuştan veya daha sonradan çeşitli nedenlerle gerçekleşen engelli olma hali bireysel bir sorun değildir. Geleceğe güvenle bakan güçlü bir toplum olmanın öncelikli şartı, tüm bireylerin eşit fırsat ve imkanlardan yararlanarak, ortak umut ve hedefleri paylaşarak yaşayabilmesidir. Engelli vatandaşlarımıza farklılıklarını hissettirmeden yüksek hayat standardını temin etmek toplumun ortak çabasını gerektiren ve üzerinde hassasiyet ile durulması gereken sosyal bir olgudur. Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluşturan engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları devletimizin en önemli hedeflerindendir. Devletimiz bu kapsamda sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak eğitim, sağlık, istihdam haklarına ait hizmetleri engelli vatandaşlarımıza sunmaktadır. Son yıllarda engellilere yönelik çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmetleri, ilimizde de yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama aktif olarak katılma konusundaki sıkıntılarını ortadan kaldırmaya ve tüm vatandaşlarımıza sunulan kamusal hizmetlerden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmelerine yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir. Her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

10.05.2017 12:41:31 TSI
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