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Berat Kandili mesajları



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VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda ve Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özgökçe, yayımladığı masajında, Ramazan ayının habercisi, Yüce Allah'ın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandilini bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Özgökçe, "Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve nimeti geniş bir şekilde tecelli ettiği; dert, bela, keder ve musibetlerden kurtuluşu ifade eden Berat, bu engin manaların gerçekleştiği müstesna bir gecenin adıdır. Bu gece kendimizi yenileme, geçmişimizi sorgulama ve geleceğimizi planlama açısından çok önemli bir zaman dilimidir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu gece; değişik adlarla da anılmaktadır. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle 'Mübarek'; kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle 'Beraat'; kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle 'Rahmet', geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek Salih kullar arasına alınması sebebiyle 'Berat veya Sakk' adı da verilir. Bu gecenin en önemli özellikleri; bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Anne ve babasını incitenler, başkalarına kin ve düşmanlık besleyenler, kötü ahlak düşkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede sahralar dolusu koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden azad eder. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve ahlaksızlığa pervasızca devam edenlerin yüzüne bakmaz. İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibadet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat o geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu geceyi ibadetle geçirmiş ve Allah'a şöyle dua etmiştir; 'Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yücesin.' Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), bizlere de şöyle buyurmuştur; 'Şaban ayının yarısı (Berâat gecesi) gelince, gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der, 'Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; şifa vereyim'. Bu tür gün ve gecelerin, dini ve toplumsal hayatta ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanması gerekir" dedi.

Kan davalarının ve husumetlerin bitmesi gerektiğini vurgu yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, "Bu gece anne, baba ve akrabaların kandilleri tebrik edilmeli, hayır duaları alınmalıdır. Fakir ve muhtaçlara imkânlar nispetinde yardım eli uzatılmalıdır. Unutmayalım ki, paylaşılmayan sevinç ve mutlulukların insan için fazla bir anlamı yoktur. Sevinç ve mutluluklar paylaşıldıkça artar, kederler de paylaşıldıkça hafifler" ifadelerini kullandı.

Ramazan'ın müjdecisi olan mübarek Berat Kandili'ni tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Özgökçe, kandillerin ışıklarıyla sadece karanlık geceleri değil, aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönülleri aydınlattığını ifade ederek, "Berat Kandili vesilesiyle başta cennet vatan Türkiye ve tüm dünyada eza ve cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi dualarımızdan eksik etmeyelim. Berat Kandili'nin tüm dünyada barışın, kardeşliğin, sevginin, saygının hâkimiyetine vesile olmasını diler; başta Tuşbalı ve Vanlı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin ve İslam âleminin mübarek gecesini tebrik ederim" şeklinde konuştu.

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda da, Beraat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Soğanda, "Bu mübarek geceden gerçek manada istifade edebilmenin yolu, nefsi muhasebe ve vicdani sorgulamadan geçiyor. Gecenin dargınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları unutmak, barışı ve adaleti tesis etmek, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için önemli bir vesile kaynağıdır. Kandilin, dünyanın her yerinde çatışmaların, savaşların, yıkımların, acıların, haksızlıkların son bulduğu, hakkın ve adaletin tecelli bulduğu bir dünyaya vesile olmasını temenni ediyorum. Başta tüm hemşehrilerimiz olmak üzere Beraat Kandili'nin ülkemize ve milletimize huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum" dedi.

Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Vekili Çiçekli, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecenin Berat Kandili olarak idrak edildiğini hatırlattı. Berat Kandili'nin tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dileyen Çiçekli, "Bu gece, Rabbimizin 'Yok mu af dileyen, günahlarını bağışlayayım!' dediği ve rızıkların paylaştırıldığı müstesna gecelerden biridir. Ramazan ayının habercisi, Yüce Mevla'nın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandili'nin Edremit'mize, Van'ımıza, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

(MSA-Y)



10.05.2017 12:42:15 TSI

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