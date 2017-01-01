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Karabük'te trafiğe kayıtlı araç 64 bin 340 oldu



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart 2017 sonu itibariyle 64 bin 340 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2017 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart 2017 sonu itibariyle 21 milyon 362 bin 512 oldu. Karabük'te ise bu rakam 64 bin 340 olarak açıklanırken, Zonguldak'ta 147 bin 538, Bartın'da ise 48 bin 467 oldu.

Karabük'te trafiğe kayıtlı 64 bin 340 araçtan 40 bin 317'si otomobil olurken, 9 bin 286 kamyonet, 3 bin 95 kamyon, 3 bin 475 motosiklet, bin 793 minibüs, 640 otobüs, 5 bin 527 traktör ve 207 adette özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

Öte yandan 2016 yılı sonu itibari ile nüfusu 242 bin 347 olan Karabük'te yaklaşık her 4 kişiye bir araç düşüyor.

(YE-



10.05.2017 12:43:08 TSI

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