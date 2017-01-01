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Kars'ta silah ve av tüfeği ele geçirildi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:36
Kars'ta silah ve av tüfeği ele geçirildi
Kars'ta silah ve av tüfeği ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta bir eve düzenlenen operasyonda 3 silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde Bülbül Mahallesi'nde ikamet eden 1 şüpheli erkek şahsa ait evde çeşitli marka ve çapta silah bulunduğu yönünde bilgi alınması üzerine alınan arama kararına istinaden eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda düzenlenen evde yapılan aramada, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 74 adet 9 mm çapında fişek, 17 adet 7.65 çapında fişek ele geçirildi.
Ayrıca şüphelinin ailesine kötü davrandığı ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Kars İ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak götürüleceği öğrenildi.
(IÇ-AT-Y)

10.05.2017 12:45:31 TSI
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