YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adana'da Mangal Park açıldı

Adana'da Mangal Park açıldı

- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kestirdiği 5 kurbanla, halka mangal ziyafeti çekti



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde 10 dönüm alan üzerine yaptırılan Mangal Park, düzenlenen törenle açıldı. Bir ailenin mangal ihtiyacını karşılayacak, her türlü imkanın bulunduğu parkın açılışında, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kestirdiği 5 kurbanla, halka mangal ziyafeti çekti.

Mangal Park'ın açılışında konuşan Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyelerin hizmet makamı olduğunu ve kesinlikle siyasi partilerle, uzaktan, yakından ilgili olmaması gerektiğini söyledi. Hizmetin olduğu yerde, siyasetin ikinci planda olduğunu belirten Çetin, "Benim işim siyaset değil. Benim işim, gecemi gündüzüme katıp, sizlere hizmet etmek. Benim başka bir işim yok. Çukurova Belediyesi'ni, Türkiye'deki bütün belediyeler yakından takip ediyor. Eğer bir iş düzgün yapılıyorsa, gidip bakmak lazım. Bugün, Türkiye'nin birçok kentinden belediyeler gelip, hizmetlerimiz, projelerimiz üzerinde inceleme yapıyor, araştırma yapıyor. Belediyecilik anlayışımızı, olduğu gibi alıp, kendi bölgesinde, kendi yöresinde uygulamaya çalışıyor. Her salı günü açılış yapmak, her perşembe temel atmak, her cuma halkın karşısına çıkmak, her ayın 10'unda, saat 10.00'da Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıkmak, her ayın 19'unda, saat 19.00'da Atatürk'le ilgili bir panel yapmak, Türkiye'de görülmüş bir şey değildir. Bunlar, eşi benzeri olmayan, görülmemiş, duyulmamış projeler" diye konuştu.

"Söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz"

Seçim öncesi Çukurova halkına vaatlerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

"Seçim öncesi vaatlerimiz vardı. Bu vaatlerimizin 3 yılda, yüzde 70'ini yerine getirmiş olmanın huzuru ve vicdani rahatlığı içindeyim. Geriye 2 yıl zaman kaldı. Bu zaman içerisinde, bıkmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Size ne vaat ettiysek, hepsini yerine getireceğiz. Mart 2019'dan önce karşınıza çıkacağız, 'Biz sizlere vaat ettiklerimizi sayıp, hepsini de yerine getirdik' diyeceğiz. Bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız."

Mangal Park'ı, 10 dönüm alan kurduklarını belirten Çetin "Mangal kültürünün Adana'da ayrı bir yeri var. Biliyorum ki, hepiniz bu kültürün birer parçasısınız. Dolayısıyla, böyle bir mekanda, böyle bir ortamda, böyle bir doğada, çocuklarınızla birlikte mangal keyfi yapacaksınız. Bu parkımız, bu tesisimiz, çok değerli halkımıza hayırlı, uğurlu olsun."

Başkan Çetin'in açılış konuşmasının ardından, Çukurova Belediyesi Halk Oyunları ekibi, gösteri yaptı. Başkan Çetin, Mangal Park'ı gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve hizmetlerle ilgili düşüncelerini aldı. Son olarak, mangalın başına geçen Başkan Çetin, 5 kurban kestirip, pişirdiği kebapları halka ikram etti.

Belediye Evleri Mahallesi Muhtarı Yemliha Yücel, mahalle sakinleri adına bu hizmetinden dolayı Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti.

(ADN-Y)



10.05.2017 12:47:00 TSI

NNNN