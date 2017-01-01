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Palandöken Belediyesi yeni hizmet binası basına tanıttı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:39
Palandöken Belediyesi yeni hizmet binası basına tanıttı
Palandöken Belediyesi yeni hizmet binası basına tanıttı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yeni hizmet binasında düzenlenen kahvaltıda yerel ve ulusal basının temsilcileri ile bir araya geldi.
Kahvaltının ardından Başkan Bulutlar, basın mensuplarına yeni hizmet binasını gezdirdi ve yeni yatırımları tanıttı.
Palandöken Belediyesi olarak halka ile içi içe olma iddiasını ile yola çıkan bir belediye olduklarını belirten Başkan Bulutlar, "En önemli sorumluluğumuz, ilçemizde yaşayan her ferdini mutlu etmek ve hayat standartlarını yükseltmektir. İlçe olarak sorumlu olduğumuz tüm mahallerimize eşit ve hakkaniyetli hizmet götürmeye gayret ettik. İlk kültür merkezimizi ilçemizi doğusu olan Yunus Emre Bölgesine yaptık, İkinci kültür merkezimizi ilçemizin batısı olan Yıldızkent bölgesine yapıyoruz, inşallah en kısa süre de tamamlanarak hizmete açacağız, İlçemizin tam ortası olan Yenişehir bölgemize ise Nikah Sarayı yapıyoruz projeleri tama ihale aşamasına geldi. Yine eski hizmet binamızın olduğu noktaya İlçe Kaymakamlığı yapılıyor, Yıldızkent bölgemize İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü yine belediye olarak biz yapıyoruz, Yeni Hizmet binamızın tam karşısına İlçe Müftülüğü yapılması için arsa tahsisi yaptık. Yine Yenişehir alt ve üst yol bölgelerin de bulunan eski binaların imarı 5 kattan 8 kata çıkardık kentsel yenilemeni yolunu açtık. İlçe merkezin de 2017 yılı için 5 yeni park yapım çalışmasını başlattık, 25 Köy mahallelerimizin tamamında sorumlu olduğumuz alt çalışmalarını tamamladık. Bunlar sokakların tamamı kilit taşı ile döşendi, Konuk evleri (taziye evleri) tamamlandı, Çocuk oyun alanları tamamlandı, Yapımı devam eden yatırımlarımız tamamlandığını da Palandöken İlçemizin standartları tamamen yükselmiş olacak" dedi.
YENİ HİZMET BİNAMIZ İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN
8 yıl önce göreve başladıkları depreme dayanıksız eski bir binadan şimdi 5 yıldızlı bir belediye binasına kavuştuklarını ifade eden Başkan Bulutlar, "Siz ne kadar lüks binalar yaparsanız yapın, eğer hizmet verilen yerde bir kurumsal yapı yoksa, çağa ayak uydurulamazsa burada sağlıklı bir hizmetten söz etmek mümkün değildir. Yaklaşık 20 milyon lira maliyete sahip olan yeni hizmet binamız 2 bloktan oluşuyor. Toprak zemin de 2 kat olmak üzere zemin üstü 4 kattan müteşekkil bir yapı. Toplam alanı 2 bin 497, kapalı alanı ise, 13 bin metrekare. Binamız 87 araçlık otopark, tüm birimlerini yer alacağı 112 çalışma ofisi, 6 adet asansör, geniş bir bekleme salonu, iki giriş kapısı, sığınak, encümen salonu, çok fonksiyonlu meclis salonu, mescit, yemekhane, kapalı kamera sistemi, ısı merkezi gibi birçok detay düşünülerek projelendirildi. Hamdolsun, kısa bir sürede inşaatını tamamladık ve vatandaşımıza artık yeni binamızda hizmet vermeye başladık" diye konuştu.
Kahvaltının ardından Başkan Bulutlar ile birlikte binayı gezen basın mensupları, Meclis salonuna hayran kaldılar.
(ERZ-AT-Y)

10.05.2017 12:48:11 TSI
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