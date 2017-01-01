ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Babaeski MYO Mezunları 2. Pilav Günü etkinliği

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:42
Babaeski MYO Mezunları 2. Pilav Günü etkinliği
Babaeski MYO Mezunları 2. Pilav Günü etkinliği

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu (MYO) Mezunları Geleneksel 2. Pilav Günü etkinliği düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülnur Eti İçli, Babaeski Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Eren, Babaeski Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Can, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Müdürü Cemile Özeker, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda mezun ve öğrenciler katıldı.
Babaeski MYO Mezunları Geleneksel 2. Pilav Günü, saygı duruşu ve ardından istiklal marşının okunması ile başladı. Okul hakkında bilgi veren Babaeski Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Can, "Bugün Meslek Yüksekokulu mezunlarımız için ikicisini gerçekleştirdiğimiz "Pilav Günü" etkinliğimizde sizlerle birlikte bulunmaktan, tüm mezunlarımıza olan vefa borcumuzu yerine getirmekten ve sizleri okulumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk, onur ve heyecan duyuyoruz. Bu etkinliğin, sizlerin desteği ile geçmiş ve gelecekteki mezunlarımız, öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz arasında bir köprü vazifesi görmesi, kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir gelenek haline gelmesi en büyük temennimizdir. Kıymetli misafirlerimiz, 1994-1995 eğitim öğretim yılında faaliyetine başlamış olan okulumuz, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Dış Ticaret, Yönetim ve Organizasyon, olmak üzere toplam 4 bölüm altında yer alan 9 program ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yüksekokulumuzdan bugüne kadar toplam 3 bin 322 öğrencimiz mezun olmuştur. Mezunlarımızı çok önemsediğimizi, onların bilgi ve deneyimlerini mevcut öğrencilerimizle, akademik ve idari personelimizle paylaşmanın üniversitemize, yüksekokulumuza, ilimize ve ilçemize önemli kazanımları olacağının bilincinde olduğumuzu, bugün düzenlediğimiz Geleneksel 2. Pilav Günü etkinliğimizin de bu anlamda önemli bir katkı sağlayacağını belirtmek isterim" dedi.
2015-2016 eğitim öğretim yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden mezun olan Aslı Ertaş, mezun olan öğrenciler adına yaptığı konuşmada, bu etkinliğe katılmaktan ve Babaeski Meslek Yüksekokulu mezunu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Etkinlik akademik ve idari personel ile mezun ve öğrencilerin müzik eşliğinde eğlenmeleri ile devam etti.
(KA-MEF-Y)

10.05.2017 12:51:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Devre arkadaşıma iyilik için konutumu tahsis ettim&quot;
YEREL

"DEVRE ARKADAŞIMA İYİLİK İÇİN KONUTUMU TAHSİS ETTİM"
Öğrenciler balıkçı gemilerini gezdi
YEREL

ÖĞRENCİLER BALIKÇI GEMİLERİNİ GEZDİ
Kırklareli’nde darbe girişimi davası
YEREL

KIRKLARELİ’NDE DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Ormanlık alanda FETÖ elebaşına ait kitaplar bulundu
YEREL

ORMANLIK ALANDA FETÖ ELEBAŞINA AİT KİTAPLAR BULUNDU

''Suriye ile savaşa girdiğimizi sanarak tedbirleri artırdık''
YEREL

''SURİYE İLE SAVAŞA GİRDİĞİMİZİ SANARAK TEDBİRLERİ ARTIRDIK''
Öğrenciler üniversiteleri tanıdı
YEREL

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTELERİ TANIDI
Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!