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Hem eğlendiler, hem öğrendiler

- Miniklere atletizmi sevdirmek için yapılan yarışmalar ilgi gördü



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun çocuklara yönelik düzenlediği atletizm eğitimi hem eğlendirdi, hem de öğretti.

Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesinde, Kütahya'nın ev sahipliğinde düzenlenen eğitimler, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF ) Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, atletizm antrenörleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Kütahya Gençlik Merkezinde verilen teorik eğitimlerin ardından, Gençlik Merkezi Spor Salonunda uygulamalı olarak yapılan eğitimler renkli görüntülere sahne oldu.

Antrenörlerin öncülüğünde gerçekleşen uygulamalarda roket atma, formula 1 koşusu, engelli sprint koşu ve çapraz sıçrama kategorilerinde yarışlar düzenlendi. 7-12 yaş grubu çocukların katılım gösterdiği yarışlarda aynı zamanda çocuklara yarıştıkları kategorilerin atletizm teknikleri anlatıldı.

Türkiye'de çocuklara verilen atletizm eğitimlerine 3 - 6 yaş grubu çocuklarının dahil edildiğini belirten IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz çocuklara hitap ederek "Sizleri geleceğin sporcuları, şampiyonları olarak görmek istiyoruz" dedi. (EFE)



10.05.2017 12:51:45 TSI

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