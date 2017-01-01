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Körfezli şampiyonlar coşkuyla karşılandı



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KOCAELİ (İHA) - Dünya Plaj ve Avrupa Tekvando Şampiyonasından iki altın ve 2 gümüş madalya ile dönen Körfez Belediyesi sporcuları, havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın ilçede spor adına başlattığı projeler meyvesini veriyor. Yunanistan'da düzenlenen 1. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası ve 13. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Körfez Belediyesi sporcularından Şevval Yarar Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi, Aşkın Kahveci Avrupa ikincisi, Serim Olgun Kahveci de Dünya şampiyonu oldu. Sporcular kazandıkları 2 altın ve 2 gümüş madalyayla yurda döndüler.

Şampiyonlukla ülkeye gelen sporcular, Sabiha Gökçen Havaalanında coşkuyla karşılandı. Karşılamada Körfez Belediyesi Spor Birimi yetkilisi Ali Osman Baş, Körfez Belediyesi Spor Akademileri antrenörleri Uğur İhsan Yaman, Taşkın Kahveci ve şampiyon sporcuların aileleri yer aldı.

Sporcular diğer yolcular tarafından da 'En Büyük Türkiye' sloganlarıyla karşılanırken, duygu dolu anlarda yaşandı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Şevval Yarar, Aşkın Kahveci ve Serim Olgun Kahveci'yi telefonla arayarak tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

(RFK-AY)



10.05.2017 12:52:28 TSI

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