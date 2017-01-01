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Ninelerini öldüren iki kuzene müebbet

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:44
Ninelerini öldüren iki kuzene müebbet
- Cinayet sanığı torunlar birbirlerini suçladı

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de birinin anneannesi, diğerinin babaannesi olan 85 yaşındaki kadını uyuşturucunun etkisiyle öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan iki kuzene ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi. İki sanık da cinayeti birbirlerinin üzerine attı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 17 Ekim'de Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasögütler Caddesi üzerindeki bir evde bıçakla öldürülen 85 yaşındaki Sultan T.'nin cinayet sanığı torunları 19 yaşındaki M.T. ve 29 yaşındaki H.K., şikayetçiler F.K., A.T., M.T., F.T. ve avukatlar hazır bulundu.
Cinayet günü tutanak tutan polis L.K. tanık olarak dinlenirken, tanık polis L.K., "Gece 3 sıralarında 155'e ihbar geldi. Biz de olay yerine gittik. Kapıda kim olduğunu hatırlamadığım bir şahıs, 'babaanne' diyordu, içeri girdiğimde yaşlı kadının nabzına baktım, atmıyordu. Bir kişi ise arkası dönük uyuyordu" dedi.
Cinayet gecesi polis ekiplerini aramış
Duruşmada 155 ekipleri ile sanık M.T. arasında geçen ses kayıtları dinlendi. Ses kayıtlarında M.T. 'Abi acil ekip lazım, çok acil. Yıldırım Beyazıt meydanında caminin orada' dediği, polisin ise konuyu sorması üzerine M.T.'nin 'Cinayet. Anlatmam gereken çok önemli şeyler var' dediği duyuluyor. Sanık M.T., telefon kayıtlarındaki sesin kendisine ait olduğunu söyledi.
Sanık H.K., "Başından beri yalan söylüyor. Ben evsiz barksız kaldım. Gidecek yerim yok, olayın başından beri suçu bana atıyor, beni memur ağabeyler uyandırdı. Bir ninem vardı, şimdi o da yok. Ben anneannem Sultan T.'la birlikte yaşıyorum. Kuzenim M.T. da o gece eve geldi. Akşam alkol alıp, uyuşturucu içtik. Ben, sızdığım için bir şey hatırlamıyorum. Suçu bana atıyor" dedi.
Ölen kadının babaannesi olduğunu söyleyen sanık M.T. de suçsuz olduğunu belirterek, "Sultan ninemin evine gittiğimde H.K. da oradaydı. Beraber içki ve uyuşturucu içtik. Bir süre sonra uyuduk. Uyandığımda, H.K. sol eliyle babaannemin ağzını kapatmış sağ elindeki bıçakla vuruyordu" diye konuştu.
Şikayetçi aile de davalarının arkasında olduklarını, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu cinayet sanığı torunlara 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Karar sonrası iki sanık birbirlerini suçlamaya devam etti.
(AÖ-Y)

10.05.2017 12:53:24 TSI
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