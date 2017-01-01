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Kitap Fuarına ücretsiz ulaşım sağlanacak



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KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na gitmek isteyen vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için iki farklı güzergahta ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 13-21 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin kolaylıkla ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Otobüsler Otogar-Fuar Merkezi, KOÜ Umuttepe Kampüsü-Fuar Merkezi arasında karşılıklı olarak çalışacak.

9. Kocaeli Kitap Fuarı boyunca 10.30-19.30 saatleri arasında bir saat aralıklarla Otogar'dan kalkan araçlar, Kitap Fuarı'na yolcu taşıyacak. Fuar Merkezinden saat 10.30-21.30 saatleri arasında yine birer saat arayla hareket edecek olan servisler Otogara kadar hizmet verecek. 13-21 Mayıs tarihlerinde KOÜ Umuttepe Kampüsünden servis araçları 10.00-20.00 saatleri arasında saat başı hareket edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ring otobüsleri Fuar Merkezinde KOÜ Umuttepe Kampüsü'ne gidecek üniversite öğrencilerini 11.00-21.30 saatleri arasında taşıyacak.

(RFK-AY)



10.05.2017 12:54:06 TSI

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