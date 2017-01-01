YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Tekin Berat Kandilini kutladı

Başkan Tekin Berat Kandilini kutladı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Tekin, bu manevi günlerin af ve mağfiret günleri olduğunu söyleyerek, Türkiye'ye barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Tekin mesajında, "Mukaddes gecelerden biri olan Berat kandiline bir kere daha kavuşmuş bulunuyoruz. Kandiller aramızdaki dargınlık ve küskünlüklerin bitmesinde, barış ve hoşgörünün yayılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu anlamlı gün toplumsal dayanışma, akrabalık ve kardeşlik hukukunu pekiştirmemiz için güzel bir vesiledir. Bu gecenin bereketi ve feyzinden istifade edelim. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandil'ini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

(EY-OA-Y)



10.05.2017 12:54:18 TSI

NNNN

