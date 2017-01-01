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Başkan Tekin Berat Kandilini kutladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:45
Başkan Tekin Berat Kandilini kutladı
Başkan Tekin Berat Kandilini kutladı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Tekin, bu manevi günlerin af ve mağfiret günleri olduğunu söyleyerek, Türkiye'ye barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
Başkan Tekin mesajında, "Mukaddes gecelerden biri olan Berat kandiline bir kere daha kavuşmuş bulunuyoruz. Kandiller aramızdaki dargınlık ve küskünlüklerin bitmesinde, barış ve hoşgörünün yayılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu anlamlı gün toplumsal dayanışma, akrabalık ve kardeşlik hukukunu pekiştirmemiz için güzel bir vesiledir. Bu gecenin bereketi ve feyzinden istifade edelim. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandil'ini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.
(EY-OA-Y)

10.05.2017 12:54:18 TSI
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