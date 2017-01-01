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Edirne'de obeziteye dikkat çekmek için öğrenciler yürüdü



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü münasebetiyle Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü, obeziteye dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Tartan pistte gerçekleşen yürüyüşe çok sayıda öğrenci ve sağlık çalışanı katıldı.

10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri kapsamında Edirne'de İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, yürüyerek sağlıklı yaşamaya dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. A. Muhsin Kişioğlu, toplumun obezite ile mücadelesini arttırmak için yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'de yapılan araştırmada, Türk toplumunun yüzde 72'si düzenli aktivite yapmıyor. Yine aynı araştırmada erkelerin yüzde 20'si, kadınların yüzde 40'ı obez, ortalama Türkiye'de yüzde 30 obezite var. Obezite ve düzenli egzersiz bizim için çok önemli" dedi.

Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbı Hizmetler Başkanı Op. Dr. Gürhan Çelik ise, "Obezite tedavisinin en etkin en ucuz yönü obez olmamak. Obez olmamanın da yöntemi hareketten geçer. Beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesinden geçer. Bunlara dikkat çekmek gerekir" diye konuştu.

(EY-MEF-Y)



10.05.2017 12:55:52 TSI

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