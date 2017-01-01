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Başkan Tütüncü'ye kadınlardan destek



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi'nin yaptığı ve yapacağı hizmet yatırımlarını gezen AKMEK'li kadınlar, yatırımların duyurulmasında Başkan Tütüncü'ye destek sözü verdi.

Haftada iki gün Kepez Belediyesi'nin hizmet yatırımlarını gezen Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) öğrencileri, bu hizmetlerin duyurulması konusunda Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'ye destek olacaklarını belirtti.

Belediyenin eğitim, sağlık, çevre, sosyal, spor ve sanat yatırımlarının tanıtılması için başlatılan 'Hayatım Kepez' başlıklı proje kapsamında, 5 bin kursiyere tanıtım gezileri düzenlenmeye başladı.

"Hizmetler bilinmeli"

Yaklaşık 7 saat süren gezi süresince belediyenin çeşitli alanlardaki yatırımlarını yakından gören kadınlar, güne Başkan Tütüncü'nün sunumuyla başlıyor. Meclis salonunda AKMEK'li kadınlara hitap eden Tütüncü, "Yıllardır Kepez'de ikamet edip de yeni yaptığımız yatırımları bilmeyen hemşehrilerimizin varlığını fark etmemiz üzerine, bu gezileri başlattık. Siz kadınların tanıtım gücünün erkeklerden daha fazla olduğunu biliyoruz. Sizlerden tek isteğimiz, gördüklerinizi her fırsatta hemşehrilerimize anlatmanızı istiyoruz. Çünkü varlığından haberdar olmadığınız yatırımlarımızdan yararlanmanız söz konusu değil. Her kesime ve yaşa hitap eden icraatlarımızdan ihtiyacı olan herkesin yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Program günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle son buluyor.

(İA-Y)



10.05.2017 12:59:54 TSI

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