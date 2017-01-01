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Acıbadem Adana Hastanesi'ne "Bebek Dostu" unvanı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Acıbadem Adana Hastanesi, UNICEF ve WHO tarafından 1991 yılında başlatılan Bebek Dostu Hastaneler Programı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Ulusal Denetleme Ekibi tarafından yapılan denetimler sonrasında "Bebek Dostu Hastane" unvanını aldı.

Acıbadem Adana Hastanesi Mesul Müdürü ve Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Filiz Arabacı, Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği Türkiye'de çocuk sağlığının iyileştirilmesine yönelik hizmetler kapsamında Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı'nın yürütüldüğünü, hastanelerinin de buna istinaden başarılı anne sütü uygulamaları nedeniyle 'Bebek Dostu Hastane' ünvanını almaya hak kazandığı söyledi.

Adana Valiliği'nde yapılan törende hastane adına belgeyi Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın elinden alan Dr. Filiz Arabacı, yapılan tören sonrasında Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Özlem Alkaya ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

(ADN-Y)



10.05.2017 13:01:04 TSI

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