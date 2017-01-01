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Başkan Albayrak'tan Berat Kandili mesajı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Albayrak mesajında, "Mübarek Ramazan ayının son müjdecisi Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Kandiller, ailevi ve sosyal ilişkilerimizde sevgi, yardımlaşma, merhamet ve hoşgörünün ön plana çıktığı müstesna günlerdir. Yüce Allah'ın rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, dualarımızın kabul olduğu bu günlerde birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; bütün İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insanlık aleminin barış ve huzuruna vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(MA-MEF-Y)



10.05.2017 13:01:22 TSI

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