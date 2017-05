YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP'den olağan kongre açıklaması

GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi 21 Mayısta 41 il de aynı anda yapılacak olan olağan kongre ile ilgili basın açıklaması yaptı. Toplantıda kongrelerde güven tazeleyen ilçe başkanları birlik ve beraberlik gösterisi yaptı.

MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. A. Muhittin Taşdoğan, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, şehrin kalbinin MHP'de attığını vurgulayarak, olağan kongre ile ilgili bilgiler verdi. Toplantıya, MHP'nin tamamlanan kongrelerinde güven tazeleyen ilçe başkanları da katıldı. Toplantı öncesi ilçe başkanlarını da tanıtan Taşdoğan, "Sizlerin de bildiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi İlçe kongreleri tamamlanan 41 İlin kongresini, 21 Mayıs'ta aynı gün, aynı saat ve aynı anda yapma kararı almıştır. Milliyetçi Hareket'in kadrolarının ne kadar diri, dinamik, dava şuuru ile donatılmış, inançlı, imanlı olduklarını göstereceğiz. Maalesef, ülkemiz uzun süredir bilgiyle değil, algıyla yönetilmektedir. Ülkemize kast eden, bekamızı tehdit eden, iç ve dış alçaklar Türkiye'yi bölüp parçalayıp yok edebilmenin yolunun, MHP'yi bölüp parçalayıp yok etmekten geçtiğini görmüşlerdir. Yıllardır, partimiz dozu yavaş yavaş arttırılan bir algı operasyonu ile karşı karşıyadır. Kurdukları tüm oyunlar bozmuştur. Her kurdukları oyunu da bozacağız. Az daha sabredin, algıyla değil bilgiyle, inançla aşkla yönetilen Türkiye'yi Milletimiz fırsat verdiğinde biz inşaa edeceğiz. MHP bitecek diye referandum boyunca gazete ve TV'lerden açıklama yapanlara soruyoruz. Acaba kaçınız Türkiye'de 41 ili haritadan bulursunuz? Sizin haritada dahi bulamayacağınız, 41 ilde, aynı gün, aynı saat ve aynı anda Allah'ın izniyle MHP Kongre yapar. Türk İslam Dünya'sının umudu hainlerin kabusu olacağız. Bitenin sizin hayalleriniz ve beyhude çabalarınız yükselenin Milli ve Manevi değerler olduğunu göreceksiniz'' dedi. MHP için siyasetin kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru olmadığına dikkat çeken MHP İl Başkanı Taşdoğan, "MHP siyasi köklerini inkar ederek yabancı çekim merkezlerine kapılmışların bekleme odası değildir. Fikri tutarlılıklarının olmadığı, ilkelerinin ayaklar altında çiğnendiği, meselelere günübirlik bakanların toplanma yeri değildir. İnsan, millet ve dünyaya bakışın yabancı tesirlerle her gün, her saat değiştiği kaypak fikirlerin buluşma mekanı değildir. Duruma göre şekilden şekle, kılıktan kılığa girenlerin, durmadan kostüm değiştirenlerin ve nabza göre şerbet verenlerin tiyatro sahnesi değildir. Girdiği kabın şeklini alan, üst üste taktığı maskelerden gerçek yüzü görünmez hale gelmişlerin makyaj malzemesi değildir. Siyasetimizin öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi ise millettir. Milliyetçi Hareket Partisi bu yüzden Türk milletinin ta kendisidir. Zira bizim siyasetimizin yol haritasında hiçbir zaman istismar, aldatma, yalan, riya, ikiyüzlülük olmayacak, yalnızca ve yalnızca sabır, akıl, şuur, denge, ihtiyat, heyecan ve dava adamlığı yer alacaktır. Biz vatan, millet, devlet ve bayrak sevdasıyla çıkılan yolda kirli ve ucuz siyasetin batağına saplanmadık, bundan sonra da saplanmayacağız. Bu doğrultuda 21 Mayıs'ta kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerini tamamlamış olan dokuz ilçe başkanımızla beraber çıktığımız bu kutlu yolda ülkemizin, milletimizin, vatanımızın ve şehrimizin faydasına çalışmaya inandık ve söz verdik. Şimdi ise bu çalışmalarımızı daha iyi şekilde devam ettirebilmek için yeniden adayım ve 21 Mayıs'ta Onat Kutlar Salonunda yapılacak olan kongremizde MHP'nin toyuna tüm hemşehrilerimizi, delegelerimizi ve partililerimizi davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.

