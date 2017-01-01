ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP'den olağan kongre açıklaması

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:53
MHP'den olağan kongre açıklaması
MHP'den olağan kongre açıklaması
- MHP'nin Gaziantep'te ilçe kongreleri tamamlandı
- Kongrelerde güven tazeleyen ilçe başkanları birlik ve beraberlik gösterisi yaptı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Orhan Erkılıç
GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi 21 Mayısta 41 il de aynı anda yapılacak olan olağan kongre ile ilgili basın açıklaması yaptı. Toplantıda kongrelerde güven tazeleyen ilçe başkanları birlik ve beraberlik gösterisi yaptı.
MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. A. Muhittin Taşdoğan, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, şehrin kalbinin MHP'de attığını vurgulayarak, olağan kongre ile ilgili bilgiler verdi. Toplantıya, MHP'nin tamamlanan kongrelerinde güven tazeleyen ilçe başkanları da katıldı. Toplantı öncesi ilçe başkanlarını da tanıtan Taşdoğan, "Sizlerin de bildiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi İlçe kongreleri tamamlanan 41 İlin kongresini, 21 Mayıs'ta aynı gün, aynı saat ve aynı anda yapma kararı almıştır. Milliyetçi Hareket'in kadrolarının ne kadar diri, dinamik, dava şuuru ile donatılmış, inançlı, imanlı olduklarını göstereceğiz. Maalesef, ülkemiz uzun süredir bilgiyle değil, algıyla yönetilmektedir. Ülkemize kast eden, bekamızı tehdit eden, iç ve dış alçaklar Türkiye'yi bölüp parçalayıp yok edebilmenin yolunun, MHP'yi bölüp parçalayıp yok etmekten geçtiğini görmüşlerdir. Yıllardır, partimiz dozu yavaş yavaş arttırılan bir algı operasyonu ile karşı karşıyadır. Kurdukları tüm oyunlar bozmuştur. Her kurdukları oyunu da bozacağız. Az daha sabredin, algıyla değil bilgiyle, inançla aşkla yönetilen Türkiye'yi Milletimiz fırsat verdiğinde biz inşaa edeceğiz. MHP bitecek diye referandum boyunca gazete ve TV'lerden açıklama yapanlara soruyoruz. Acaba kaçınız Türkiye'de 41 ili haritadan bulursunuz? Sizin haritada dahi bulamayacağınız, 41 ilde, aynı gün, aynı saat ve aynı anda Allah'ın izniyle MHP Kongre yapar. Türk İslam Dünya'sının umudu hainlerin kabusu olacağız. Bitenin sizin hayalleriniz ve beyhude çabalarınız yükselenin Milli ve Manevi değerler olduğunu göreceksiniz'' dedi. MHP için siyasetin kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru olmadığına dikkat çeken MHP İl Başkanı Taşdoğan, "MHP siyasi köklerini inkar ederek yabancı çekim merkezlerine kapılmışların bekleme odası değildir. Fikri tutarlılıklarının olmadığı, ilkelerinin ayaklar altında çiğnendiği, meselelere günübirlik bakanların toplanma yeri değildir. İnsan, millet ve dünyaya bakışın yabancı tesirlerle her gün, her saat değiştiği kaypak fikirlerin buluşma mekanı değildir. Duruma göre şekilden şekle, kılıktan kılığa girenlerin, durmadan kostüm değiştirenlerin ve nabza göre şerbet verenlerin tiyatro sahnesi değildir. Girdiği kabın şeklini alan, üst üste taktığı maskelerden gerçek yüzü görünmez hale gelmişlerin makyaj malzemesi değildir. Siyasetimizin öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi ise millettir. Milliyetçi Hareket Partisi bu yüzden Türk milletinin ta kendisidir. Zira bizim siyasetimizin yol haritasında hiçbir zaman istismar, aldatma, yalan, riya, ikiyüzlülük olmayacak, yalnızca ve yalnızca sabır, akıl, şuur, denge, ihtiyat, heyecan ve dava adamlığı yer alacaktır. Biz vatan, millet, devlet ve bayrak sevdasıyla çıkılan yolda kirli ve ucuz siyasetin batağına saplanmadık, bundan sonra da saplanmayacağız. Bu doğrultuda 21 Mayıs'ta kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerini tamamlamış olan dokuz ilçe başkanımızla beraber çıktığımız bu kutlu yolda ülkemizin, milletimizin, vatanımızın ve şehrimizin faydasına çalışmaya inandık ve söz verdik. Şimdi ise bu çalışmalarımızı daha iyi şekilde devam ettirebilmek için yeniden adayım ve 21 Mayıs'ta Onat Kutlar Salonunda yapılacak olan kongremizde MHP'nin toyuna tüm hemşehrilerimizi, delegelerimizi ve partililerimizi davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.
(OE-SD-Y)

10.05.2017 13:02:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Efsane markayı bünyesine katan Akınalbella, hızla büyüyor
YEREL

EFSANE MARKAYI BÜNYESİNE KATAN AKINALBELLA, HIZLA BÜYÜYOR
&quot;Mitten Efsaneye Gaziantep&quot; konulu söyleşi
YEREL

"MİTTEN EFSANEYE GAZİANTEP" KONULU SÖYLEŞİ
İş ve istihdam forumu
YEREL

İŞ VE İSTİHDAM FORUMU

Genel Sekreter Doğan'dan &quot;Şehitlerimizi Anmak&quot; Konulu söyleşi
YEREL

GENEL SEKRETER DOĞAN'DAN "ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK" KONULU SÖYLEŞİ
GTO'da &quot;Test Belgelendirme&quot; toplantısı
YEREL

GTO'DA "TEST BELGELENDİRME" TOPLANTISI
Gaziantep Basketbol'da play-off sevinci
YEREL

GAZİANTEP BASKETBOL'DA PLAY-OFF SEVİNCİ
Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Gerçekten inanırsak başarabiliriz&quot;
YEREL

"GERÇEKTEN İNANIRSAK BAŞARABİLİRİZ"
Gaziantep'teki silahlı saldırı
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ SİLAHLI SALDIRI
Büyükşehir Gaziantepspor, Kalpar ile umutlu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, KALPAR İLE UMUTLU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Konukoğlu'na TSK Mehmetçik Vakfından anlamlı plaket
YEREL

KONUKOĞLU'NA TSK MEHMETÇİK VAKFINDAN ANLAMLI PLAKET
Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti
YEREL

GAZİANTEP'TE GÜVENLİK KORUCULARI YEMİN ETTİ
Belediye Başkanı Tahmazoğlu, &quot;Ecdadımıza layık olmamız gerekiyor&quot;
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI TAHMAZOĞLU, "ECDADIMIZA LAYIK OLMAMIZ GEREKİYOR"
GKV'liler OLUF 17 Ulusal Formunda
YEREL

GKV'LİLER OLUF 17 ULUSAL FORMUNDA
2. Gaziantep kitap fuarı açıldı
YEREL

2. GAZİANTEP KİTAP FUARI AÇILDI
Özkeçeci'din Berat Kandili mesajı
YEREL

ÖZKEÇECİ'DİN BERAT KANDİLİ MESAJI
Fatih Aslan'dan Berat Kandili kutlaması
YEREL

FATİH ASLAN'DAN BERAT KANDİLİ KUTLAMASI
Başkan Tahmazoğlu'ndan Kandil Kutlaması
YEREL

BAŞKAN TAHMAZOĞLU'NDAN KANDİL KUTLAMASI
Gençlik kupalarında sahne sırası dev adamlarda
YEREL

GENÇLİK KUPALARINDA SAHNE SIRASI DEV ADAMLARDA
Gaziantep 2. Kitap Fuarı açıldı
YEREL

GAZİANTEP 2. KİTAP FUARI AÇILDI

Şehitkamilli kadınlar hünerlerini sergiledi
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ KADINLAR HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Fadıloğlu'ndan Berat kandili kutlaması
YEREL

FADILOĞLU'NDAN BERAT KANDİLİ KUTLAMASI
LYS öncesi öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon semineri
YEREL

LYS ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON SEMİNERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!