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Başkan Vekili Erat, Tutaklı kadınlarla kahvaltıda biraraya geldi.



(Fotoğraflı)



Kenan Çakır

AĞRI (İHA) - Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan vekili Erkan İsa Erat Tutaklı kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Tutaklı bayanlara katılımlarından dolayı teşekkür eden Erat, Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesinin projeleri ve çalışmaları hakkında kadınları bilgilendirdi. Başkan Vekili Erat yaptığı konuşmada, "Siz Tutaklı hemşehrilerimizin de destekleriyle Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi olarak ilçemizi modern ve yaşanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

(KÇ-AA-Y)



10.05.2017 13:02:45 TSI

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