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Akdeniz'de asfalt çalışmaları sürüyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:54
Akdeniz'de asfalt çalışmaları sürüyor
Akdeniz'de asfalt çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde, üreticilerin işini kolaylaştırmak için yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Yol standartlarının iyileştirilmesi için kırsalda yoğun bir çalışma yürüten Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Puğkaracadağ Mahallesinde yeni yol yapım çalışmasına başladı. Köy sakinleri, tozlu ve çamurlu yol çilesinden Akdeniz Belediyesi sayesinde kurtulduklarını söyledi. Ekipler mahallede yeni yollar açarken, merkez mahallelerde de asfalt, kaldırım ve bordür çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şehir merkezini oluşturan Nusratiye, Mesudiye, Camişerif ve Kültür mahalleleri olmak üzere ekipler bu bölgelerde başlatarak asfalt çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
Öte yandan ekipler, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu çevre mahallelerdeki üretici ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni yol açma ve düzenleme çalışmalarına da devam ediyor. Bu çerçevede yol düzenleme ekipleri tarafından çeşitli bahçe yolları ve mahalle arası yolların düzenleme çalışmaları da tamamlandı.
Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, ilçe sınırları içinde asfaltsız, kaldırımsız ve yol sorunu yaşayan tek bir mahalle kalmayıncaya dek çalışmalarını sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Mahallelerimizdeki asfalt, kaldırım gibi altyapı çalışmalarına hız kazandırdık. Akdeniz Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkânları halkımızın hizmetine sunduk. Yazın toz ve toprakla boğuşan, kışın da çamur ve sular içinde kalan mahallelerimizi bu dertlerden kurtarmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımız, bütün mahallelerimizdeki asfalt ve kaldırım ihtiyacı bitene kadar devam edecektir" dedi.
(HSK-Y)

10.05.2017 13:03:05 TSI
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