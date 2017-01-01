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Buluşlar ve Modeller Sergisi Pazar günü yapılacak



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Buluş ve Modeller Sergisi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.

İzmit Belediyesi'nin buluş ve model yapmaya duyarlı insanları bir araya getirip tanıştırmak, yaptıkları buluş ve modeller ile ülkeye katkı sağlamalarını teşvik için düzenlediği buluş ve modeller sergisi gerçekleştirilecek. Buluş ve Modelciler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen sergi bu sene 41 Burda AVM'de Pazar günü saat 12.00 de düzenlenecek. Çok sayıda okuldan öğrenci ve öğretmenlerin katılacağı sergide 4 ayrı kategoride dereceye giren buluş ve modellere ödülleri de verilecek.

(GY-Y)



10.05.2017 13:03:48 TSI

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