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Başkan Çalışkan'ın Berat Kandili mesajı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı,

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında,"Tüm İslam alemi olarak, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Berat Kandili, af olunma ve kardeşlik duygularımızın pekişmesi bakımından bizler için büyük bir fırsattır. Bütün mübarek gün ve gecelerde olduğu gibi Berat Kandili de insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağını, dayanışma ruhunu pekiştiren, birlik ve bütünlüğümüzü, huzur ve esenliğimizi geliştirmemize vesile olan özel ve müstesna gecelerden biridir. Böylesi mübarek gecelerde toplumsal sorumluluğumuzun da farkına vararak dayanışma ve yardımlaşma içinde birbirimizi sevmeli, kini ve nefreti sevgiye; bencilliği fedakârlığa dönüştürerek bütün güzellikleri birlikte paylaşmalıyız. Berat Kandili vesilesiyle, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın barış ve huzura kavuşmasını diler, başta Hisarcık'lı hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Berat Kandilini kutlarım" ifadelerine yer verdi.(MA-EFE)



10.05.2017 13:06:14 TSI

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