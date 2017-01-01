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DİKA'dan başarılı proje sahiplerine uygulamalı eğitim

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:56
DİKA'dan başarılı proje sahiplerine uygulamalı eğitim
DİKA'dan başarılı proje sahiplerine uygulamalı eğitim

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başarılı bulunan projelerin sahiplerine proje uygulama eğitimleri verdi.
DİKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından "GAP Bölgesi'nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı" ile "GAP Organik Değer Zinciri Pilot Projeler Mali Destek Programları" çerçevesinde başarılı bulunan proje sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasının ardından proje uygulama eğitimleri verildi.
Sözleşme imzalayan 12 kurum ve kuruluşun temsilcilerine yönelik düzenlenen eğitim toplantıları Mardin, Batman ve Şırnak'ta yapıldı.
DİKA Yatırım Destek ofislerinde düzenlenen eğitimlerde sözleşme yönetimi, izleme ve destek faaliyetleri, görünürlük, kalkınma ajansları yönetim sistemi (KAYS) raporlama yükümlülükleri, ödemeler ve satın alma süreçleri konularında eğitim verildi. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Bu eğitimlerin amacı, proje sahibi olan yararlanıcıların proje uygulama ve satın alma süreçlerinde ihtiyaç duyacakları bilgileri edinmelerini sağlamaktır" dedi.
(MSK-MP-Y)

10.05.2017 13:06:06 TSI
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