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Sivas'ta bin kişiye vakıf yemeği dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Onur Erden

SİVAS (İHA) - Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası dolayısıyla bin kişilik yemek dağıttı.

Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda vakıf eserini bünyesinde barındıran Sivas'ta 9-15 Mayıs Vakıf Haftası dolayısıyla Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Buruciye Medresesi'nde vakıf yemeği dağıtıldı.

Yemek dağıtım törenine Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy katıldı. Vatandaşlara kavurma, pilav, ayran ve tulumba tatlısı ikram edilirken, dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluştu. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle katılımcılar zor anlar yaşadı.

(UY-Y)



10.05.2017 13:06:28 TSI

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