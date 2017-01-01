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Nilüfer Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına katıldı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Denizli'de düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına katılan Nilüfer Belediyesi heyeti, jeotermal kaynakların verimli kullanılması hakkında katkı sundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 26. Olağan Meclisi'ne Nilüfer Belediyesi'nden de heyet katıldı. Karahayıt Termal Bölgesi'nde yapılan toplantıda, aynı zamanda Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyesi olan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Ali Uçar ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Nilgün Berk, Pelin Sevgi ve Nilüfer Belediyesi Sağlıklı Kentler Koordinatörü Necla Yörüklü de yer aldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden belediye başkanları ve heyetlerin bulunduğu toplantıda "Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanılması" konulu oturumlar yapıldı. Düzenlenen üç oturumda, jeotermal kaynakların verimli kullanılması, sağlık turizmine katkıları, farklı iş kollarında kullanım potansiyelleri tartışıldı.

(MŞ)



10.05.2017 13:07:04 TSI

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