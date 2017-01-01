ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla Valisi Çiçek: "7/24 vatandaşın hizmetindeyiz"

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:00
Muğla Valisi Çiçek: "7/24 vatandaşın hizmetindeyiz"
Muğla Valisi Çiçek: "7/24 vatandaşın hizmetindeyiz"
- Muğla'da göreve başladığı günden bu yana hafta içi ve hafta sonları makamda oturmak yerine vatandaşın ayağına giderek sorunları yerinde dinleyen Muğla Valisi Amir Çiçek, ilçe kaymakamlarını da makamda oturmak yerine vatandaş ile iç içe olmaları talimatı verdi.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'ya atandığı günden beri hafta içi ve hafta sonu yoğun çalışma temposu ile dikkat çeken Muğla Valisi Amir Çiçek, İlçe kaymakamlarına da talimat vererek makamda oturmak yerine vatandaşların ayağına giderek sorunları yerinde tespit etmelerini ve çözüm getirmelerini istedi.
"Vatandaş ile aramıza mesafe koymuyoruz"
Gittiği ilçelerde vatandaşlarla buluşan Vali Çiçek, "Bu uygulamayla, vatandaşlarımız kamu kurumlarında gördükleri aksaklıkları, öneri ve taleplerini, ihtiyaç ve sıkıntılarını hatta bazı özel durumlarını direk ilin valisine birinci ağızdan anlatma fırsatı buluyor. Vatandaş odaklı hizmet bizim öncelikli amacımız. Klasik kamu yönetimi anlayışından vazgeçip temel hizmetlerin vatandaş odaklı yürütüldüğü bir anlayışı bütün kurumlarımızda hissettirmeye ve yaşatmaya çalışıyoruz. Milletimizle sürekli iç içeyiz. Vatandaşlarımızla aramıza hiç bir zaman mesafe koymuyoruz. 'İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın' anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.
"Kaymakam arkadaşlara vatandaşlarla iç içe olmaları talimatını verdim"
Devletin imkânları ve kurallarıyla, vatandaşın beklenti ve hassasiyetini en üst düzeyde buluşturabilmeyi ve vatandaş ile aralarındaki gönül köprülerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Çiçek, "Mutlu birey, huzurlu toplumun yapı taşıdır. Her fırsatta vatandaşlarımızla buluşup derdine, üzüntü ve sevincine ortak olmaya, sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Kolay ve çok olan mazeret kapısı yerine, zor olan çözüm kapısını zorluyoruz. Elbette ki hukuktan ve meşruiyetten asla ödün vermiyoruz ama önümüze çıkan sorunlar ve zorluklar karşısında da elimiz, kolumuz bağlı oturmuyoruz. Kaymakam arkadaşlarıma da benzer buluşmaları sık sık yapmalarını her fırsatta vatandaşla iç içe olmaları talimatını verdim" diye konuştu.
"Bir tık uzaklıktayız"
Vatandaşla buluşurken teknolojiyi aktif olarak kullandığını belirten Vali Çiçek "Bizim vatandaşımızla aramızda duvarlar yok, vatandaşımızın bir tık uzağındayız. Muğla Valiliği ve Vali Amir Çiçek sosyal medya hesaplarıyla da 24 saat vatandaşımızla bir aradayım. Muğlalı hemşerilerim için ben 24 saat görevdeyim" dedi.
(BT)

10.05.2017 13:09:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Jandarma vatan için can, millet için kan veriyor
YEREL

JANDARMA VATAN İÇİN CAN, MİLLET İÇİN KAN VERİYOR
Baştuğ çiftçi bayramını çiftçinin ayağına giderek kutladı
YEREL

BAŞTUĞ ÇİFTÇİ BAYRAMINI ÇİFTÇİNİN AYAĞINA GİDEREK KUTLADI
Bodrum'da dalgıçların atık toplama mesaisi
YEREL

BODRUM'DA DALGIÇLARIN ATIK TOPLAMA MESAİSİ

Fethiyeli engellilerden anlamlı yürüyüş
YEREL

FETHİYELİ ENGELLİLERDEN ANLAMLI YÜRÜYÜŞ
Muğla'da terör örgütü soruşturmaları
YEREL

MUĞLA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMALARI
HDP Marmaris İlçe Başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı
YEREL

HDP MARMARİS İLÇE BAŞKANI ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Cezaevi firarisi yakalandı
YEREL

CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI
Gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı adli kontrol ile serbest
YEREL

GÖZALTINA ALINAN HDP İLÇE BAŞKANI ADLİ KONTROL İLE SERBEST
Yeni Milasspor seçime gidiyor
YEREL

YENİ MİLASSPOR SEÇİME GİDİYOR
Miss 7 Continents Güzellik Yarışması'na doğru
YEREL

MİSS 7 CONTİNENTS GÜZELLİK YARIŞMASI'NA DOĞRU
Bodrum'da &quot;Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu&quot; kurulacak
YEREL

BODRUM'DA "RENGARENK GÖÇMEN ÇOCUKLAR KOROSU" KURULACAK
Çocuklar 80'li yılların oyunları ile buluştu
YEREL

ÇOCUKLAR 80'Lİ YILLARIN OYUNLARI İLE BULUŞTU
Çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR GELENEKSEL OYUNLARLA EĞLENDİ

Prof. Dr. Ozan Bahar, Milaslılarla buluştu
YEREL

PROF. DR. OZAN BAHAR, MİLASLILARLA BULUŞTU
Dalaman Havalimanı Nisan ayında 160 bin 688 yolcuya hizmet verdi
YEREL

DALAMAN HAVALİMANI NİSAN AYINDA 160 BİN 688 YOLCUYA HİZMET VERDİ
Milas'ta minik karikatüristlerin eserleri görücüye çıkıyor
YEREL

MİLAS'TA MİNİK KARİKATÜRİSTLERİN ESERLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Büyükşehir'in Dansçıları Salsa 4. Etabında birinci oldu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN DANSÇILARI SALSA 4. ETABINDA BİRİNCİ OLDU
&quot;Aşıklarla Aşka Doğru&quot; Konseri İlgi Gördü
YEREL

"AŞIKLARLA AŞKA DOĞRU" KONSERİ İLGİ GÖRDÜ
Kaçak Hafriyata kameralı takip
YEREL

KAÇAK HAFRİYATA KAMERALI TAKİP
Milas'a sağlıklı 'Su' müjdesi
YEREL

MİLAS'A SAĞLIKLI 'SU' MÜJDESİ
Vakıflar Haftası kutlanıyor
YEREL

VAKIFLAR HAFTASI KUTLANIYOR
Üniversite-İş-Kur arasında girişimcilik eğitimi protokolü
YEREL

ÜNİVERSİTE-İŞ-KUR ARASINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROTOKOLÜ
Garajyeri Muğla'da hizmet vermeye başladı
YEREL

GARAJYERİ MUĞLA'DA HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!