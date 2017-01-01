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Muğla Valisi Çiçek: "7/24 vatandaşın hizmetindeyiz"

- Muğla'da göreve başladığı günden bu yana hafta içi ve hafta sonları makamda oturmak yerine vatandaşın ayağına giderek sorunları yerinde dinleyen Muğla Valisi Amir Çiçek, ilçe kaymakamlarını da makamda oturmak yerine vatandaş ile iç içe olmaları talimatı verdi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'ya atandığı günden beri hafta içi ve hafta sonu yoğun çalışma temposu ile dikkat çeken Muğla Valisi Amir Çiçek, İlçe kaymakamlarına da talimat vererek makamda oturmak yerine vatandaşların ayağına giderek sorunları yerinde tespit etmelerini ve çözüm getirmelerini istedi.

"Vatandaş ile aramıza mesafe koymuyoruz"

Gittiği ilçelerde vatandaşlarla buluşan Vali Çiçek, "Bu uygulamayla, vatandaşlarımız kamu kurumlarında gördükleri aksaklıkları, öneri ve taleplerini, ihtiyaç ve sıkıntılarını hatta bazı özel durumlarını direk ilin valisine birinci ağızdan anlatma fırsatı buluyor. Vatandaş odaklı hizmet bizim öncelikli amacımız. Klasik kamu yönetimi anlayışından vazgeçip temel hizmetlerin vatandaş odaklı yürütüldüğü bir anlayışı bütün kurumlarımızda hissettirmeye ve yaşatmaya çalışıyoruz. Milletimizle sürekli iç içeyiz. Vatandaşlarımızla aramıza hiç bir zaman mesafe koymuyoruz. 'İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın' anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

"Kaymakam arkadaşlara vatandaşlarla iç içe olmaları talimatını verdim"

Devletin imkânları ve kurallarıyla, vatandaşın beklenti ve hassasiyetini en üst düzeyde buluşturabilmeyi ve vatandaş ile aralarındaki gönül köprülerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Çiçek, "Mutlu birey, huzurlu toplumun yapı taşıdır. Her fırsatta vatandaşlarımızla buluşup derdine, üzüntü ve sevincine ortak olmaya, sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Kolay ve çok olan mazeret kapısı yerine, zor olan çözüm kapısını zorluyoruz. Elbette ki hukuktan ve meşruiyetten asla ödün vermiyoruz ama önümüze çıkan sorunlar ve zorluklar karşısında da elimiz, kolumuz bağlı oturmuyoruz. Kaymakam arkadaşlarıma da benzer buluşmaları sık sık yapmalarını her fırsatta vatandaşla iç içe olmaları talimatını verdim" diye konuştu.

"Bir tık uzaklıktayız"

Vatandaşla buluşurken teknolojiyi aktif olarak kullandığını belirten Vali Çiçek "Bizim vatandaşımızla aramızda duvarlar yok, vatandaşımızın bir tık uzağındayız. Muğla Valiliği ve Vali Amir Çiçek sosyal medya hesaplarıyla da 24 saat vatandaşımızla bir aradayım. Muğlalı hemşerilerim için ben 24 saat görevdeyim" dedi.

(BT)



10.05.2017 13:09:17 TSI

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